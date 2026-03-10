Max‘ Ausflug in „grüne Hölle“ steht nichts im Weg

„Ein ganz besonderer Ort“

Während sich Verstappen mit seinen Kollegen Richtung China aufmachte, gab es für alle Langstrecken-Fans eine offizielle Bestätigung: Gemeinsam mit dem Tiroler Lucas Auer sowie Jules Gounon (Fra) und Daniel Juncadella (Spa) wird „König Max“ die 54. Auflage des 24-Stunden-Klassikers auf dem Nürburgring (14. bis 17. Mai) in einem Mercedes-AMG GT3 bestreiten. „Ein ganz besonderer Ort, die Nordschleife kannst du mit keiner anderen Strecke vergleichen, dieses Rennen stand auf meiner Wunschliste ganz weit oben“, lächelte Verstappen, der Auer seit Kart-Zeiten kennt. „Er ist ein sehr netter Kerl, auch abseits der Rennstrecke. Ich habe viele gute Erinnerungen an ihn.“ 2014 fighteten die beiden auch in der Formel-3 um Lorbeeren. „In Spa hab ich Max einmal in den letzten Runden attackiert, bin aber nicht vorbeigekommen“, erinnert sich der damals zweitplatzierte Auer ans Rennen 2014. Zum Wiedersehen im Mai sagt der Neffe von Gerhard Berger: „Was für ein Line-up, was für ein Event auf dieser einzigartigen Strecke. In diesem Jahr sind wir mit Dani, Jules und natürlich Max hervorragend aufgestellt.“