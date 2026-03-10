Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Comeback in Kultrolle

Arnold Schwarzenegger dreht neuen „Conan“-Film

Society International
10.03.2026 08:11
Arnold Schwarzenegger verriet, dass er als „Conan, der Barbar“ noch einmal ein Comeback feiern ...
Arnold Schwarzenegger verriet, dass er als „Conan, der Barbar“ noch einmal ein Comeback feiern wird.(Bild: APA-Images / mptv / MPTV.net)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Arnold Schwarzenegger will erneut in seine Klassiker-Rolle des Barbaren Conan schlüpfen. Der neue Film soll „King Conan“ heißen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Bekannt gab der 78-jährige, gebürtige Österreicher die Nachricht selbst auf dem Arnold Sports Festival in Columbus.

0 Kommentare

Regie führt Christopher McQuarrie, der mehrere Teile der „Mission: Impossible“-Serie verfilmte. McQuarrie schreibt außerdem das Drehbuch.

„Großartige Geschichte“
Auf dem Sport Festival sagte Schwarzenegger über „King Conan“: „Es ist eine großartige Geschichte, in der Conan 40 Jahre König war, selbstgefällig wurde und nun langsam aus dem Königreich vertrieben wird.“

Schwarzenegger führe darüber hinaus Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum „Predator“-Franchise und habe ein Skript für eine Fortsetzung von „Phantom-Kommando“ aus dem Jahr 1985 erhalten.

Lesen Sie auch:
Bis zu seinem 80. Geburtstag nächstes Jahr soll ein Museum für Arnold Schwarzenegger in Wien ...
„Pilgerstätte“ in Wien
Der Fahrplan für das neue Schwarzenegger-Museum
01.03.2026
Überparteiliche Party
Schwarzenegger dankt Kriegshelden mit Pizza
12.11.2025

Action-Kult aus den 80er-Jahren
Der ehemalige Bodybuilder drehte „Conan der Barbar“, „Conan der Zerstörer“, „Predator“ und „Phantom-Kommando“ in den 80er-Jahren. Von 2003 bis 2011 war die „steirische Eiche“ Gouverneur von Kalifornien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.03.2026 08:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.359 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
286.322 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.070 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2924 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2097 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1288 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Society International
Zeigt erste Babyfotos
„Riverdale“-Star Charles Melton ist Papa geworden
Comeback in Kultrolle
Arnold Schwarzenegger dreht neuen „Conan“-Film
Passt Liz noch immer!
Dieses Wow-Kleid trug Hurley schon vor 27 Jahren
Thylane Blondeau
Das einst „schönste Mädchen der Welt“ ist verlobt
„Ich vermisse dich“
Van der Beeks Tochter (9) rührt mit Clip zu Tränen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf