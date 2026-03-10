Arnold Schwarzenegger dreht neuen „Conan“-Film

Arnold Schwarzenegger will erneut in seine Klassiker-Rolle des Barbaren Conan schlüpfen. Der neue Film soll „King Conan“ heißen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Bekannt gab der 78-jährige, gebürtige Österreicher die Nachricht selbst auf dem Arnold Sports Festival in Columbus.
Regie führt Christopher McQuarrie, der mehrere Teile der „Mission: Impossible“-Serie verfilmte. McQuarrie schreibt außerdem das Drehbuch.
„Großartige Geschichte“
Auf dem Sport Festival sagte Schwarzenegger über „King Conan“: „Es ist eine großartige Geschichte, in der Conan 40 Jahre König war, selbstgefällig wurde und nun langsam aus dem Königreich vertrieben wird.“
Schwarzenegger führe darüber hinaus Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum „Predator“-Franchise und habe ein Skript für eine Fortsetzung von „Phantom-Kommando“ aus dem Jahr 1985 erhalten.
Action-Kult aus den 80er-Jahren
Der ehemalige Bodybuilder drehte „Conan der Barbar“, „Conan der Zerstörer“, „Predator“ und „Phantom-Kommando“ in den 80er-Jahren. Von 2003 bis 2011 war die „steirische Eiche“ Gouverneur von Kalifornien.
