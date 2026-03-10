Der verstohlene Blick zur verlockenden Torte

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es. Doch diese Aufnahme verlangt nach einer ausführlicheren Antwort. Denn groß war die Versuchung am Wochenstart für unsere Redakteurin.
Besonders bitter für mich war die süße Versuchung am Wochenstart. Denn so lieb es Kollege Christian mit seiner Geburtstagstorte auch meinte, mir tat er damit keinen großen Gefallen. Drei Wochen sind nun vergangen, seit ich auf Süßes verzichte und so belastend wie an diesem Montag war es für mich tatsächlich noch nie.
Geradezu angelächelt hat mich die Schoko-, Schlag-, Bananentorte am Konferenztisch von Geburtstagskind Christian. Stück für Stück musste ich zusehen, wie die Torte kleiner wurde. Fast schon dreist, wie alle anderen genüsslich schmausten und ich nur verstohlen auf das verlockende Zuckerstück blicken durfte.
Dann verzichten, wenn andere konsumieren – das ist das Schlimmste beim Fasten. In solchen Situationen ist Disziplin gefragt, und nach drei Wochen Verzicht bin ich darin wohl schon geübt. Lachend steckte ich die neckischen Anmerkungen der Kollegen weg und gönnte ihnen den Gaumenschmaus. Gemeinsam sangen wir „Happy Birthday“ und nach dem Anschneiden der Torte vertschüsste ich mich schnell auf meinen Arbeitsplatz.
Wann darf eine Ausnahme gemacht werden?
Dort tat ich es Reinecke gleich, indem ich mir einredete, dass die Torte wohl ohnehin zu süß für mich wäre. Denn gerade erst vor wenigen Tagen habe ich – ich muss es leider gestehen – ein Stückchen Topfengolatsche gegessen. Ich konnte der Höflichkeit wegen nicht Nein sagen, denn meine 82-jährige Nachbarin ist eine begeisterte Bäckerin und bot mir die Mehlspeise mit derartiger Euphorie an, dass ein Ausschlagen nicht infrage gekommen wäre.
Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Ausgezeichnet hat mir die Topfengolatsche geschmeckt, doch meine Geschmacksknospen sind derartige Mengen an Zucker nicht mehr gewohnt. Da hat das Stückchen mehr als gereicht.
Zugegeben, mein Verzicht war im Gegensatz zu den Fasten-Challenges meiner „Krone“-Kollegen nicht groß geplant und hat sich nach einer Geburtstagsparty einfach ergeben: Lustig war’s. Aber warum nicht einmal wieder längere Zeit ganz bewusst keinen Alkohol trinken? Innehalten, zurücknehmen, das weglassen, was nicht immer gut tut und nicht sein muss. Eine leichte Übung stelle ich fest.
Auch in Woche drei ist Alkohol-Fasten kein Problem – ich vermisse derzeit wirklich nichts. Und es hat sich zum Glück noch niemand beschwert, dass es mit mir nicht trotzdem nett wäre.
Was aber wirklich auffällt: Wie selbstverständlich Alkohol in unserer Gesellschaft doch ist! Sogar bei einem Kindertreffen fließen bei manchen Eltern Bier und Wein, während ich mich mit Wasser und hier und da einem Eistee begnüge. Auch Freundinnen, die genüsslich am frühen Sommerspritzer nippen, wünsche ich bloß: „Prost, ihr Saufnasen!“
Ich könnte ja wie viele einen Fasten-Joker ziehen, meinen sie – für „Ausnahmen“. Mal sehen, ob ich den brauche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.