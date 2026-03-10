Der verstohlene Blick zur verlockenden Torte

Wann darf eine Ausnahme gemacht werden?

Dort tat ich es Reinecke gleich, indem ich mir einredete, dass die Torte wohl ohnehin zu süß für mich wäre. Denn gerade erst vor wenigen Tagen habe ich – ich muss es leider gestehen – ein Stückchen Topfengolatsche gegessen. Ich konnte der Höflichkeit wegen nicht Nein sagen, denn meine 82-jährige Nachbarin ist eine begeisterte Bäckerin und bot mir die Mehlspeise mit derartiger Euphorie an, dass ein Ausschlagen nicht infrage gekommen wäre.

Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Ausgezeichnet hat mir die Topfengolatsche geschmeckt, doch meine Geschmacksknospen sind derartige Mengen an Zucker nicht mehr gewohnt. Da hat das Stückchen mehr als gereicht.