Mit Stürmen und Regen
Global fünftwärmster Februar seit Messbeginn
In Europa fiel der vergangene Monat ungewöhnlich kalt aus. Weltweit handelte es sich jedoch um den fünftwärmsten Februar seit Beginn der Messungen. Gleichzeitig kam es in Teilen Westeuropas und Nordafrikas zu außergewöhnlich starken Niederschlägen und schweren Überschwemmungen.
Die durchschnittliche globale Lufttemperatur im Februar lag bei bei 13,26 Grad Celsius und damit 0,53 Grad über dem Durchschnitt des Zeitraums 1991 bis 2020. Im Vergleich zum vorindustriellen Niveau (1850-1900) war der Monat um 1,49 Grad wärmer.
Serie heftiger Regenfälle
Besonders geprägt war der Februar in Westeuropa und Nordafrika von einer Serie intensiver Stürme und heftiger Regenfälle. Vor allem in Frankreich, Spanien, Portugal und Marokko führten starke Regenfälle demnach zu schweren Überschwemmungen mit Toten und erheblichen Sachschäden. Auch andere Weltregionen wurden von Hochwasser heimgesucht, etwa Australien, Mosambik und Botswana.
Der gesamte Winter – also Dezember bis Februar – gehörte in Europa zwar zu den zwei kältesten der vergangenen 13 Jahre. Er war aber dem Bericht zufolge aber noch 0,09 Grad wärmer als der Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, so der EU-Klimawandeldienstes Copernicus.
Hohe Meerestemperaturen und wenig Meereis
Die Wassertemperaturen an der Meeresoberfläche blieben weiterhin hoch: Für die Zone zwischen 60 Grad südlicher und 60 Grad nördlicher Breite wurde im Februar ein Durchschnittswert von 20,88 Grad Celsius gemessen. Das war zusammen mit dem Februar 2025 der zweithöchste Wert für diesen Monat. In der Arktis war die Ausdehnung des Meereises die drittniedrigste für einen Februar.
