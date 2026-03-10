Mit 95 Jahren noch Wirtin: „Brauche Zerstreuung“

Vom „Unruhestand“ wird gerne scherzhaft gesprochen, wenn jemand nach einer langen Zeit der Berufstätigkeit in die Pension eintritt. Auf Eva und Johann Budschedl trifft das wahrscheinlich mehr zu als auf alle anderen. Beide sind zwar bereits in Pension – und haben das Antrittsalter schon lange überschritten –, von Ruhestand kann aber keine Rede sein. Obwohl Eva Budschedl bereits 95 Jahre alt ist und ihr Mann 86 Jahre, stehen beide noch fast jeden Tag hinter der Theke in ihrem kleinen Gasthaus in Walbersdorf.