Mit 95 Jahren noch Wirtin: „Brauche Zerstreuung“

Obwohl schon 95 und 86 Jahre alt, schenken Eva und Johann Budschedl immer noch regelmäßig in ihrem Gasthaus in Walbersdorf aus. Sie sind damit ziemlich sicher die ältesten Wirtsleute des ganzen Burgenlandes, vielleicht sogar Österreichs. Die Stammgäste freut es.
Vom „Unruhestand“ wird gerne scherzhaft gesprochen, wenn jemand nach einer langen Zeit der Berufstätigkeit in die Pension eintritt. Auf Eva und Johann Budschedl trifft das wahrscheinlich mehr zu als auf alle anderen. Beide sind zwar bereits in Pension – und haben das Antrittsalter schon lange überschritten –, von Ruhestand kann aber keine Rede sein. Obwohl Eva Budschedl bereits 95 Jahre alt ist und ihr Mann 86 Jahre, stehen beide noch fast jeden Tag hinter der Theke in ihrem kleinen Gasthaus in Walbersdorf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.