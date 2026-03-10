Vorteilswelt
Gasthaus mit Tradition

Mit 95 Jahren noch Wirtin: „Brauche Zerstreuung“

Burgenland
10.03.2026 07:58
Eva Budschedl mit Gästen in ihrem Wirtshaus
Eva Budschedl mit Gästen in ihrem Wirtshaus
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Obwohl schon 95 und 86 Jahre alt, schenken Eva und Johann Budschedl immer noch regelmäßig in ihrem Gasthaus in Walbersdorf aus. Sie sind damit ziemlich sicher die ältesten Wirtsleute des ganzen Burgenlandes, vielleicht sogar Österreichs. Die Stammgäste freut es.

0 Kommentare

Vom „Unruhestand“ wird gerne scherzhaft gesprochen, wenn jemand nach einer langen Zeit der Berufstätigkeit in die Pension eintritt. Auf Eva und Johann Budschedl trifft das wahrscheinlich mehr zu als auf alle anderen. Beide sind zwar bereits in Pension – und haben das Antrittsalter schon lange überschritten –, von Ruhestand kann aber keine Rede sein. Obwohl Eva Budschedl bereits 95 Jahre alt ist und ihr Mann 86 Jahre, stehen beide noch fast jeden Tag hinter der Theke in ihrem kleinen Gasthaus in Walbersdorf. 

Burgenland
10.03.2026 07:58
