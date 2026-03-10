Vorteilswelt
Radikales Umstyling

So sieht Margot Robbie nicht mehr aus!

Star-Style
10.03.2026 08:33
Margot Robbie hat sich an einen neuen Look getraut. So wie auf diesem Bild von einem Auftritt ...
Margot Robbie hat sich an einen neuen Look getraut. So wie auf diesem Bild von einem Auftritt Mitte Februar schaut die Schauspielerin jetzt nicht mehr aus.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

So wie oben auf dem Foto schaut Margot Robbie nicht mehr aus. Denn die Schauspielerin hat ein radikales Umstyling gewagt! Den neuen Look präsentierte die 35-Jährige jetzt bei der Chanel-Schau in Paris.

Ihre lange, blonde Mähne war zuletzt Margot Robbies Markenzeichen. Doch jetzt traute sich die Australierin an einen neuen Look heran – und verabschiedete sich von ihren Locken.

Schnipp, schnapp!
Und sorgte mit ihrem neuen Style am Montagabend in Paris für ein wahres Blitzlichtgewitter. Beim Modedefilee von Chanel präsentierte sich die 35-Jährige nämlich mit einem coolen Bob-Haarschnitt, der ihr bis knapp zu den Schultern reichte.

Margot Robbie präsentierte in Paris ihren neuen Bob-Haarschnitt samt Pony!
Margot Robbie präsentierte in Paris ihren neuen Bob-Haarschnitt samt Pony!(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Dazu ließ sich die Hollywood-Beauty vom Stylisten ihres Vertrauens auch noch einen Pony schneiden. Nur ihrer blonden Haarfarbe blieb sie treu.

Robbie ließ BH blitzen
Und auch sonst war der Look von Margot Robbie ein wahrer Hingucker. Zur hellblauen, weit geschnittenen Jeans kombinierte sie nämlich ein transparentes Top. Darunter schimmerte ein BH hervor.  

Ihren lässigen, neuen Haarschnitt kombinierte Margot Robbie zu einem Jeans-Look mit ...
Ihren lässigen, neuen Haarschnitt kombinierte Margot Robbie zu einem Jeans-Look mit transparentem Top.(Bild: AP/Tom Nicholson)

Übrigens ist Margot Robbie nicht die einzige Hollywood-Beauty, die sich zum Start in den Frühling an einen lässigen Bob herantraute.

Demi Moore präsentierte bei der Fashion Show von Gucci in Mailand ihre neue Frisur.
Die Mähne ist ab!
Demi Moore ist fast nicht wiederzuerkennen!
28.02.2026
Neue Trendfrisur
Hadid, Moore & Co.: Der Bob erobert Fashion Week
05.03.2026

Den Anfang machte Demi Moore, die ihre dunkle, lange Mähne auf Kinnlänge stutzen ließ. Aber auch Model Bella Hadid bewies, dass der neue Trend-Haarschnitt einfach jedem steht!

Star-Style
10.03.2026 08:33
