So sieht Margot Robbie nicht mehr aus!

So wie oben auf dem Foto schaut Margot Robbie nicht mehr aus. Denn die Schauspielerin hat ein radikales Umstyling gewagt! Den neuen Look präsentierte die 35-Jährige jetzt bei der Chanel-Schau in Paris.
Ihre lange, blonde Mähne war zuletzt Margot Robbies Markenzeichen. Doch jetzt traute sich die Australierin an einen neuen Look heran – und verabschiedete sich von ihren Locken.
Schnipp, schnapp!
Und sorgte mit ihrem neuen Style am Montagabend in Paris für ein wahres Blitzlichtgewitter. Beim Modedefilee von Chanel präsentierte sich die 35-Jährige nämlich mit einem coolen Bob-Haarschnitt, der ihr bis knapp zu den Schultern reichte.
Dazu ließ sich die Hollywood-Beauty vom Stylisten ihres Vertrauens auch noch einen Pony schneiden. Nur ihrer blonden Haarfarbe blieb sie treu.
Robbie ließ BH blitzen
Und auch sonst war der Look von Margot Robbie ein wahrer Hingucker. Zur hellblauen, weit geschnittenen Jeans kombinierte sie nämlich ein transparentes Top. Darunter schimmerte ein BH hervor.
Übrigens ist Margot Robbie nicht die einzige Hollywood-Beauty, die sich zum Start in den Frühling an einen lässigen Bob herantraute.
Den Anfang machte Demi Moore, die ihre dunkle, lange Mähne auf Kinnlänge stutzen ließ. Aber auch Model Bella Hadid bewies, dass der neue Trend-Haarschnitt einfach jedem steht!
