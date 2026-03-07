Vorteilswelt
Tag 8 im Nahost-Krieg

Ölpreis steigt ++ Trump: Interesse an Bodentruppen

Außenpolitik
07.03.2026 08:53
(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von Miriam Krammer
Von Miriam Krammer

Vor einer Woche haben Israel und die USA den Iran angegriffen und dessen Obersten Führer Ali Khamenei sowie mehrere ranghohe Militärs getötet. Auch in der Nacht auf Samstag wurden weitere Luftangriffe gestartet – während der US-Präsident über Bodentruppen spekuliert. Die wichtigsten Entwicklungen lesen Sie im krone.at-Liveticker.

0 Kommentare

Seit Kriegsbeginn wurden Tausende Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak. 

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Iran-Krieg hat laut Rotem Kreuz eine schwere humanitäre Krise ausgelöst. Hunderttausende seien im Iran und Libanon auf der Flucht: Jügen Högl vom Österreichischen Roten Kreuz nannte die Lage „fatal“.

  • Israels Luftwaffe hat in der Nacht auf Samstag weitere Luftangriffe auf den Iran gestartet. Das Militär sprach von einer „breiten Welle“ an Attacken gegen die Infrastruktur.

  • US-Präsident Trump hat seinem Umfeld zufolge erneut über den Einsatz von Bodentruppen spekuliert. Privat soll er laut NBC „ernsthaftes Interesse“ bekundet haben.

  • Der Anstieg der Ölpreise beschleunigt sich: Der Preis schoss auf mehr als 90 Dollar und ist auf dem höchsten Stand seit April 2024.

  • Der Flughafen Teheran steht Augenzeugenberichten zufolge in Flammen. Auch Flugzeuge sollen brennen.

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages:

Seit Anfang März dauern die Gefechte an. Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon.

Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran. Beobachter warnen zugleich vor einer weiteren Eskalation, da mehrere Staaten der Region ihre Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt haben. Ein Experte hält gar einen Dritten Weltkrieg für möglich.

Außenpolitik
07.03.2026 08:53
