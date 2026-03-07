Ölpreis steigt ++ Trump: Interesse an Bodentruppen

Vor einer Woche haben Israel und die USA den Iran angegriffen und dessen Obersten Führer Ali Khamenei sowie mehrere ranghohe Militärs getötet. Auch in der Nacht auf Samstag wurden weitere Luftangriffe gestartet – während der US-Präsident über Bodentruppen spekuliert. Die wichtigsten Entwicklungen lesen Sie im krone.at-Liveticker.
Seit Kriegsbeginn wurden Tausende Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.
Das Wichtigste in Kürze:
Israels Luftwaffe hat in der Nacht auf Samstag weitere Luftangriffe auf den Iran gestartet. Das Militär sprach von einer „breiten Welle“ an Attacken gegen die Infrastruktur.
US-Präsident Trump hat seinem Umfeld zufolge erneut über den Einsatz von Bodentruppen spekuliert. Privat soll er laut NBC „ernsthaftes Interesse“ bekundet haben.
Der Anstieg der Ölpreise beschleunigt sich: Der Preis schoss auf mehr als 90 Dollar und ist auf dem höchsten Stand seit April 2024.
Der Flughafen Teheran steht Augenzeugenberichten zufolge in Flammen. Auch Flugzeuge sollen brennen.
Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages:
Seit Anfang März dauern die Gefechte an. Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon.
Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran. Beobachter warnen zugleich vor einer weiteren Eskalation, da mehrere Staaten der Region ihre Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt haben. Ein Experte hält gar einen Dritten Weltkrieg für möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.