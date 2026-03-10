Ehemaliger Bundesliga-Profi trauert um Ehefrau

„Nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs ist Ilona Löwen heute Morgen, am 9. März 2026, verstorben. Wir trauern gemeinsam mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die CITY-Gemeinde, sie in dieser schweren Zeit in ihren Gebeten zu begleiten. Ilona war ein wunderschönes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen“, heißt es in einer Mitteilung des MLS-Klubs.