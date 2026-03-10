Ehemaliger Bundesliga-Profi trauert um Ehefrau

Eduard Löwen trauert um seine Ehefrau. Wie St. Louis SC, der aktuelle Klub des Deutschen, bestätigte, ist Ilona Löwen nach schwerer Krankheit verstorben.
„Nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs ist Ilona Löwen heute Morgen, am 9. März 2026, verstorben. Wir trauern gemeinsam mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die CITY-Gemeinde, sie in dieser schweren Zeit in ihren Gebeten zu begleiten. Ilona war ein wunderschönes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen“, heißt es in einer Mitteilung des MLS-Klubs.
Vor zwei Jahren hatte Löwen, der in Deutschland unter anderem für Nürnberg, Hertha Berlin und Bochum gespielt hatte, die Erkrankung seiner Frau öffentlich gemacht. Am Montagmorgen verlor sie nun den Kampf ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.