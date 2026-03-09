Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung

Der Spritpreis setzt sich aus dem Rohölpreis, der Marge der Raffinerien und der Tankstellen sowie Steuern und Abgaben wie der Mineralölsteuer zusammen. Der Benzinpreis liegt derzeit bei rund 1,7 Euro pro Liter und ist damit in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen – um 20,5 Cent im Vergleich zum Durchschnittspreis im Februar 2026. Ein Großteil dieser Preissteigerung, ca. 19 Cent, ergibt sich nach Schätzungen in etwa jeweils zur Hälfte aus gesteigerten Margen und einem höheren Einkaufspreis für Rohöl.