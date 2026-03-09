Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chaos in der Koalition

Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung

Innenpolitik
09.03.2026 17:45
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der steigenden Spritpeise angeht.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die steigenden Spritpreise treiben die heimische Politik um. Einen gemeinsamen Plan hat die Regierung aber nicht, man wirft mit verschiedenen Vorschlägen um sich. So will etwa Vizekanzler Andreas Babler einen Spritpreisdeckel nach kroatischem Vorbild, Kanzler Christian Stocker fordert dagegen eine temporäre Senkung der Steuern auf Treibstoffe.

0 Kommentare

„Die Preisschocks der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen. Darum ist es wichtig, dass wir auch die Fehler unserer Vorgänger nicht wiederholen. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass einige wenige aus dieser Krise, aus diesem Krieg, ein Geschäft machen. Wenn der Spritpreis steigt, darf das nicht zur Goldgrube für einige wenige werden. Wir müssen den Markt ordnen und strukturell eingreifen“, sagt Babler im Interview mit der „Krone“.

Klare Formel für Preisdeckel
Als mögliches Vorbild für Österreich schlägt der SPÖ-Chef Kroatien vor – denn das Orbán-Modell hat in Ungarn zu Engpässen und Schlangen an den Tankstellen geführt. Das kroatische Modell, bei dem die Gewinnmargen bei Spritpreisen gedeckelt werden, sei im Einklang mit dem Europarecht und man habe gute Erfahrungen damit gemacht.

Beim kroatischen Preisdeckel wird der Höchstpreis regelmäßig anhand einer klaren Formel festgelegt: Der Maximalpreis setzt sich zusammen aus dem Referenz-Großhandelspreis plus einer begrenzten Handelsmarge und Steuern.

Hintergrund
Spritpreisbildung

Der Spritpreis setzt sich aus dem Rohölpreis, der Marge der Raffinerien und der Tankstellen sowie Steuern und Abgaben wie der Mineralölsteuer zusammen. Der Benzinpreis liegt derzeit bei rund 1,7 Euro pro Liter und ist damit in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen – um 20,5 Cent im Vergleich zum Durchschnittspreis im Februar 2026. Ein Großteil dieser Preissteigerung, ca. 19 Cent, ergibt sich nach Schätzungen in etwa jeweils zur Hälfte aus gesteigerten Margen und einem höheren Einkaufspreis für Rohöl.

Steuersenkung würde den Staat viel Geld kosten
Die Senkung von Steuern wie der Mineralölsteuer ist ebenfalls eine Option, die diskutiert wird, allerdings: „Bei der Steuersenkung bin ich skeptisch, da es sich hier um ein strukturelles Marktproblem handelt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen“, so Babler. Eine Senkung der Mineralölsteuer würde zudem erhebliche Budgetmittel erfordern. Genau das fordert aber Kanzler und ÖVP-Chef Stocker. 

Die Situation habe sich seit dem Ausbruch des Kriegs im Iran zugespitzt. Es dürfe keine Krisengewinne auf Kosten der Autofahrer geben, sagt Stocker. Und der Staat dürfe in einer solchen Situation „nicht zum Krisenprofiteur werden und sich auf dem Rücken der Menschen bereichern“.

Lesen Sie auch:
Die Preissituation an den Zapfsäulen hierzulande ist für viele eine große finanzielle Belastung.
Krone Plus Logo
Ost-West-Gefälle
Wo Autofahrer jetzt am günstigsten tanken
09.03.2026
Krone Plus Logo
1,44 Cent pro Liter
Tanktourismus: Jetzt geht Slowenen der Sprit aus
09.03.2026
Anders als Österreich
Treibstoffpreise: Kroatien führt Deckel ein
09.03.2026

Steuerliche Mehreinnahmen zurück an den Steuerzahler
„Steuerliche Mehreinnahmen, die durch steigende Energiepreise entstehen, sollen daher nicht im Staatshaushalt bleiben, sondern den Menschen in Form gezielter Entlastungen wieder zurückgegeben werden. Welches Modell dafür am treffsichersten und effektivsten ist, wird derzeit innerhalb der Bundesregierung intensiv geprüft und verhandelt. Ich spreche mich für eine temporäre Senkung der Steuern auf Sprit aus.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
09.03.2026 17:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichKroatienUngarn
SpritpreisRegierungVizekanzlerKrise
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.305 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.772 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.936 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2474 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2273 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Innenpolitik
Chaos in der Koalition
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
Polizei ermittelt
Sprengsatz vor Bürgermeisteramt in New York
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Leak enthüllt
So viele Rubel casht Kneissl in Putins Russland
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf