Nach Küniglberg-Beben

Wer Weißmann auf dem ORF-Chefsessel folgen könnte

Medien
10.03.2026 08:00
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Heiße Anwärterinnen und Anwärter, Geheimfavoriten und ein (un)mögliches Comeback: Wer soll dem ORF-General jetzt nachfolgen? Geht es nach Polit-Insidern, dann ist es wieder Zeit für eine Frau auf dem Chefsessel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Just am Sonntag, dem Weltfrauentag, musste Roland Weißmann sein ORF-Amt wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung niederlegen. Am Montag wurde alles offiziell. Bereits ab dem Zeitpunkt, mitunter schon davor, begannen sich hinter den Kulissen die Nachfolger in Stellung zu bringen. Denn im August wird ein neuer Generaldirektor für den ORF gewählt.

Kontakte in ÖVP-Chefzentrale
Oder vielleicht wird es wieder eine Generaldirektorin? Sie würde in die Fußstapfen der ersten und bislang einzigen Chefin am Küniglberg, Monika Lindner, treten. Ihr wurden beste Kontakte in die ÖVP-Chefzentrale, mit Basis in Niederösterreich, nachgesagt. Insider sprechen davon, dass man an der (ÖVP-geführten) Regierungsspitze zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur mit einer Frau ins Rennen starten kann.

Lisa Totzauer (56): 2021 bei der Wahl angetreten, sagt man ihr aktuell gute Verbindungen und ...
Lisa Totzauer (56): 2021 bei der Wahl angetreten, sagt man ihr aktuell gute Verbindungen und Chancen voraus.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Alexander Hofer (54): Ein Macher mit besten Kontakten und dem Wissen, wie es in der Chefetage ...
Alexander Hofer (54): Ein Macher mit besten Kontakten und dem Wissen, wie es in der Chefetage des ORF zugeht.(Bild: Alexander Tuma)
Stefanie Groiss-Horowitz (49) Die Programmchefin tauchte zuletzt oft in den Medien auf – nicht ...
Stefanie Groiss-Horowitz (49) Die Programmchefin tauchte zuletzt oft in den Medien auf – nicht nur bei ihrem Liebkind, dem ESC.(Bild: ORF/Thomas Ramstorfer)
Alexander Wrabetz (65): Lebt die Chance auf ein Comeback? Der ORF-Altchef bewies stets viel ...
Alexander Wrabetz (65): Lebt die Chance auf ein Comeback? Der ORF-Altchef bewies stets viel Paktfähigkeit.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Top-Kandidaten, Geheimfavoriten und ein (un)mögliches Comeback
Gute Verbindungen werden da ORF-Managerin Lisa Totzauer nachgesagt. 2021 bot sie sich schon einmal für den Posten an. Es könnte ein hartes Match werden, denn auch ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer attestieren Branchenkenner beste Verbindungen und, viel wichtiger, Ambitionen.

Nach dem Aus von Roland Weißmann wird jetzt nach einer neuen ORF-Chefin oder Chef für den ...
Nach dem Aus von Roland Weißmann wird jetzt nach einer neuen ORF-Chefin oder Chef für den obersten Posten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesucht.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

Nicht nur im Zuge des ESC tauchte zuletzt oft die Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz auf und bediente die mediale Klaviatur. Eine Kunst, die Alt-General Alexander Wrabetz beherrscht. Der bewies Paktfähigkeit mit allen politischen Couleurs. Öffnet das die Türe für ein Comeback?

Thurnher übernimmt vorerst
Auch Ingrid Thurnher könnte in diesem Job-Karussell eine Rolle spielen. Die meisten Österreicher kennen Thurnher als langjähriges Gesicht der „ZIB“ im ORF. Interimistisch führt sie jetzt die Geschicke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bis der ordentlich gewählte Nachfolger von Weißmann den Job antritt. 

ORF-Führung
Ingrid Thurnher

Ihre 40-jährige Karriere startete Thurner 1985 beim ORF als TV-Ansagerin. Weitere Funktionen führte sie im niederösterreichischen Landesstudio und in der Innenpolitikredaktion aus. Später stieg sie zur Chefredakteurin von ORF III auf, den sie ab 2017 leitete. Mittlerweile zieht sie lieber hinter der Kamera die Fäden und ist seit dem Jahr 2022 Radiodirektorin im ORF. Nun übernimmt sie interimistisch die Leitung von Roland Weißmann.

Ingrid Thurnher (63) leitet interimistisch die Geschicke des ORF.
Ingrid Thurnher (63) leitet interimistisch die Geschicke des ORF.(Bild: Andreas Tischler)

Bis dato zeigte die 63-Jährige noch keinerlei Ambitionen für eine Bewerbung zur Wahl im August. Aber wer weiß, vielleicht kommt sie ja noch auf den Geschmack. Freilich hätte sie als bekannte und beliebte ORF-Persönlichkeit sicherlich Chancen.

