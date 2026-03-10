Wer Weißmann auf dem ORF-Chefsessel folgen könnte

Kontakte in ÖVP-Chefzentrale

Oder vielleicht wird es wieder eine Generaldirektorin? Sie würde in die Fußstapfen der ersten und bislang einzigen Chefin am Küniglberg, Monika Lindner, treten. Ihr wurden beste Kontakte in die ÖVP-Chefzentrale, mit Basis in Niederösterreich, nachgesagt. Insider sprechen davon, dass man an der (ÖVP-geführten) Regierungsspitze zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur mit einer Frau ins Rennen starten kann.