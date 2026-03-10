Wer Weißmann auf dem ORF-Chefsessel folgen könnte

Heiße Anwärterinnen und Anwärter, Geheimfavoriten und ein (un)mögliches Comeback: Wer soll dem ORF-General jetzt nachfolgen? Geht es nach Polit-Insidern, dann ist es wieder Zeit für eine Frau auf dem Chefsessel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Just am Sonntag, dem Weltfrauentag, musste Roland Weißmann sein ORF-Amt wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung niederlegen. Am Montag wurde alles offiziell. Bereits ab dem Zeitpunkt, mitunter schon davor, begannen sich hinter den Kulissen die Nachfolger in Stellung zu bringen. Denn im August wird ein neuer Generaldirektor für den ORF gewählt.
Kontakte in ÖVP-Chefzentrale
Oder vielleicht wird es wieder eine Generaldirektorin? Sie würde in die Fußstapfen der ersten und bislang einzigen Chefin am Küniglberg, Monika Lindner, treten. Ihr wurden beste Kontakte in die ÖVP-Chefzentrale, mit Basis in Niederösterreich, nachgesagt. Insider sprechen davon, dass man an der (ÖVP-geführten) Regierungsspitze zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur mit einer Frau ins Rennen starten kann.
Top-Kandidaten, Geheimfavoriten und ein (un)mögliches Comeback
Gute Verbindungen werden da ORF-Managerin Lisa Totzauer nachgesagt. 2021 bot sie sich schon einmal für den Posten an. Es könnte ein hartes Match werden, denn auch ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer attestieren Branchenkenner beste Verbindungen und, viel wichtiger, Ambitionen.
Nicht nur im Zuge des ESC tauchte zuletzt oft die Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz auf und bediente die mediale Klaviatur. Eine Kunst, die Alt-General Alexander Wrabetz beherrscht. Der bewies Paktfähigkeit mit allen politischen Couleurs. Öffnet das die Türe für ein Comeback?
Thurnher übernimmt vorerst
Auch Ingrid Thurnher könnte in diesem Job-Karussell eine Rolle spielen. Die meisten Österreicher kennen Thurnher als langjähriges Gesicht der „ZIB“ im ORF. Interimistisch führt sie jetzt die Geschicke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bis der ordentlich gewählte Nachfolger von Weißmann den Job antritt.
Ihre 40-jährige Karriere startete Thurner 1985 beim ORF als TV-Ansagerin. Weitere Funktionen führte sie im niederösterreichischen Landesstudio und in der Innenpolitikredaktion aus. Später stieg sie zur Chefredakteurin von ORF III auf, den sie ab 2017 leitete. Mittlerweile zieht sie lieber hinter der Kamera die Fäden und ist seit dem Jahr 2022 Radiodirektorin im ORF. Nun übernimmt sie interimistisch die Leitung von Roland Weißmann.
Bis dato zeigte die 63-Jährige noch keinerlei Ambitionen für eine Bewerbung zur Wahl im August. Aber wer weiß, vielleicht kommt sie ja noch auf den Geschmack. Freilich hätte sie als bekannte und beliebte ORF-Persönlichkeit sicherlich Chancen.
