So sehen Sie die Champions League heute im TV

Viermal wird heute die Champions-League-Hymne gespielt. Neben Liverpool ist unter anderem Barcelona und Bayern gefordert. Wo Sie die Spiele sehen können, verraten wir ihnen hier ...
Galatasaray gegen Liverpool (18.45 Uhr):
Wer beim Duell der „Reds“ gegen Galatasaray mitfiebern will, wird mit einem Sky-Abo glücklich. Die Übertragung beginnt um 18.35 Uhr auf Sky Sport Austria 1.
Atalanta gegen Bayern München (21 Uhr):
Stolpern nach Dortmund auch die Bayern über Atalanta? Ab 20.50 Uhr erfahren Sie es auf Sky Sport Austria 2.
Newcastle gegen Barcelona (21 Uhr):
Lamine Yamal und Co. gastieren bei Newcastle United – zu sehen ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Austria 3.
Atletico Madrid gegen Tottenham:
Können die kriselnden „Spurs“ in Madrid ein Lebenszeichen setzen? Sky Sport Austria 4 überträgt die Partie ab 20.50 Uhr.
Konferenz (21 Uhr):
Wer kein Highlight verpassen will, findet ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Austria 1 die Konferenz-Schaltung.
Als Experten sind heute Marc Janko und Jan Age Fjörtoft an der Seite von Constanze Weiss im Einsatz. Während Marko Stankovic die Spielzüge im Studio analysiert, ist Lothar Matthäus in Bergamo als Co-Kommentator tätig.
Ohne Abonnement sind Sie wie gewohnt im sportkrone.at-Ticker live informiert. Am Mittwoch folgen die Duelle zwischen Leverkusen und Arsenal, PSG und Chelsea, Bodö/Glimt und Sporting sowie Real Madrid und Manchester City.
