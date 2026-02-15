Wie Künstliche Intelligenz nun bei Schulden hilft

Die Zahlen des Schuldenreports 2025 sind eindeutig: 61.599 Personen wandten sich an eine staatlich anerkannte Schuldenberatung. Das durchschnittliche Einkommen der Betroffenen liegt bei 1490 Euro, 36,2 Prozent leben unter dem Existenzminimum. Und: Die Verschuldung infolge von ausuferndem Konsum hat deutlich zugenommen. Menschen kaufen mehr, als sie sich leisten können. Für viele Wiener Haushalte wird damit jede Nachzahlung zur Bedrohung.