Linzer Flughafen nach Bombendrohung abgesperrt

Keine Flüge mehr geplant

Die Nachfrage bei der Landespolizeidirektion ergab: Zuvor hatte ein Anrufer telefonisch eine Bombendrohung gemacht, die den Linzer Flughafen betraf. Deshalb wurde der Airport abgesperrt. Laut Polizei wäre aber ohnedies keine Flüge mehr geplant gewesen.



Um 22 Uhr wurde die Sperre wieder aufgehoben.