Linzer Flughafen nach Bombendrohung abgesperrt

Rieseneinsatz am Linzer Flughafen: nach einer telefonischen Bombendrohung war die Zufahrtsstraße zum Airport abgesperrt, ein Großaufgebot an Polizisten durchsuchte das Flughafengebäude.
„Ich glaube, da ist etwas passiert“ - ein Anrufer in der „Krone“-Redaktion hatte am Sonntagabend gegen 20.38 Uhr beobachtet, wie insgesamt fünf Mannschaftsbusse der Polizei in der Prinz Eugenstraße auf die A7 rasten.
Keine Flüge mehr geplant
Die Nachfrage bei der Landespolizeidirektion ergab: Zuvor hatte ein Anrufer telefonisch eine Bombendrohung gemacht, die den Linzer Flughafen betraf. Deshalb wurde der Airport abgesperrt. Laut Polizei wäre aber ohnedies keine Flüge mehr geplant gewesen.
Um 22 Uhr wurde die Sperre wieder aufgehoben.
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