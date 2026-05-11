Eine Woche lang Chef:in sein

In einem ganz besonderen Praxistest übernahmen PENNYs Lehrlinge für sieben Tage die Leitung in zwei Filialen in Wien und Wels – und damit auch viel Verantwortung. Sie koordinierten Abläufe, führten Teams und sammelten Erfahrungen, die im Ausbildungsalltag nicht selbstverständlich sind.
Wie fühlt es sich an, eine eigene Filiale zu leiten? Genau das erlebten PENNY Lehrlinge in Wien und Wels. Für eine Woche übernahmen die Nachwuchskräfte eigenständig den kompletten Filialbetrieb – von der Kassa über die Warenbestellung bis hin zu Inventur und Verkaufssteuerung. Unterstützt wurden sie dabei von erfahrenen Führungskräften, die Verantwortung im Tagesgeschäft lag aber ganz klar bei den Lehrlingen selbst.
Mit dem Projekt zeigt PENNY, wie praxisnah moderne Lehrlingsausbildung aussehen kann. Insgesamt rund zehn Lehrlinge pro Standort organisierten den gesamten Ablauf vor Ort und lernten dabei, Entscheidungen selbst zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.
„Karriere bis ins Management möglich“
Auch Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai zeigte sich vom Engagement der jungen Talente beeindruckt:
„Die duale Lehrlingsausbildung ist ein Erfolgsmodell. Besonders beeindruckend: Bei PENNY steht engagierten Lehrlingen der Weg bis ins Management offen.“
Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf
Vom Lehrling zur Führungskraft
Eine davon ist Jennifer Mastalir. Sie startete selbst als Lehrling bei PENNY und ist heute Vertriebsmanagerin mit Verantwortung für mehrere Filialen und zahlreiche Mitarbeiter:innen. „Die Ausbildung hat mir nicht nur Fachwissen, sondern auch Selbstvertrauen gegeben“, erzählt sie. Heute begleitet sie selbst junge Talente und unterstützt sie auf ihrem Karriereweg.
Kreative Ideen für mehr Umsatz
Besonders spannend wurde die Woche durch einen internen Verkaufswettbewerb: Mit kreativen Ideen wie Verkostungen oder auffälligen Warenpräsentationen konnten die Lehrlinge unter Beweis stellen, wie sie die Verkaufszahlen ihrer Filialen aktiv steigern würden. Hier standen vor allem Eigeninitiative, Teamgeist und Freude an der Arbeit im Mittelpunkt.
„Unsere Lehrlinge übernehmen echte Verantwortung und erleben den Handel so, wie er wirklich ist.“
Niko Karras, Geschäftführer Penny
Ausbildung mit Zukunft
Mit aktuell 83 Lehrlingen setzt PENNY weiterhin stark auf die Förderung junger Talente in Österreich. Die Projektwoche zeigte eindrucksvoll, wie viel Potenzial im Nachwuchs steckt – und welche Karrierechancen eine Lehre im Handel heute bieten kann.