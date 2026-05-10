Bei Stau umgedreht: Polizei stoppt Geisterfahrerin

16 Personen gefährdet

Bei der Kontrolle wurden die Polizisten rasch auf die Alkoholisierung der 62-jährigen Lenkerin aufmerksam. Das Ergebnis eines durchgeführten Alkotests ergab den unglaublichen Wert von 3,26 Promille. Laut eigenen Angaben hatte die Frau ihr Fahrzeug im Bereich einer Baustelle aufgrund eines Staus gewendet, weil sie nicht warten wollte.