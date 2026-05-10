Hoff Thorup: „Haben keinen Kampfgeist gezeigt!“

Die Austria hat das 350. Wiener Derby bei Rapid mit 2:0 klar gewonnen und den Stadtrivalen im Kampf um Europa überholt. Hier die Stimmen zum Spiel.
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es war sehr tough. Das erste Tor der Austria kam aus dem Nichts. Ich habe eigentlich keine echte Torchance beider Mannschaften in 90 Minuten gesehen. Unsere erste Hälfte war okay, die zweite Hälfte war sehr enttäuschend. Da haben wir zu langsam gespielt, da waren wir nicht wirklich konkurrenzfähig. Wir haben da auch keinen Kampfgeist gezeigt. Aber wir müssen die negativen Gedanken jetzt aus den Köpfen bekommen und uns verbessern. Wir müssen die Leistungen konsistenter machen. Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass wir sehr gut spielen können, aber auch sehr enttäuschend.“
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Ich will Rapid meinen Respekt zollen. Es war ein total schwieriges und kompliziertes Spiel für uns. Wir haben mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung und einem günstigen Spielverlauf diesen Sieg durchgebracht. Wir konnten die positive Energie, die wir die ganze Woche verspürt haben, auf den Platz bringen, gegen eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Fakt ist auch, dass wir in der Meistergruppe jetzt nicht unbedingt vom Glück geküsst gewesen sind, da muss man sich den Erfolg immer erarbeiten.“
Zum Tor von Sanel Saljic: „Es war der ideale Zeitpunkt, und wir haben nicht damit gerechnet, dass er ein Kopfballtor macht. Es ist aber nicht verboten, dass auch ein kleinerer Spieler Kopfballtore macht.“
Sanel Saljic (Austria-Torschütze zum 0:1): „Im Derby das erste Tor zu machen, ist wunderschön, ein sehr schöner Augenblick. Ich habe einfach den Ball ins Tor gemacht. Danach habe ich mich sehr gefreut, dass es endlich einmal geklappt hat, ich habe schon so lange darauf gewartet. Wir haben wenig anbrennen lassen, haben unser Spiel gespielt und im Endeffekt unsere Chancen genutzt und 2:0 gewonnen. Wir wollen jetzt einfach gegen den LASK gewinnen.“
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