Hoff Thorup: „Haben keinen Kampfgeist gezeigt!“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es war sehr tough. Das erste Tor der Austria kam aus dem Nichts. Ich habe eigentlich keine echte Torchance beider Mannschaften in 90 Minuten gesehen. Unsere erste Hälfte war okay, die zweite Hälfte war sehr enttäuschend. Da haben wir zu langsam gespielt, da waren wir nicht wirklich konkurrenzfähig. Wir haben da auch keinen Kampfgeist gezeigt. Aber wir müssen die negativen Gedanken jetzt aus den Köpfen bekommen und uns verbessern. Wir müssen die Leistungen konsistenter machen. Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass wir sehr gut spielen können, aber auch sehr enttäuschend.“