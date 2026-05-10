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Heidenheim beschert Liga irren Abstiegs-Thriller

Deutsche Bundesliga
10.05.2026 20:14
Heidenheim darf noch auf den Klassenerhalt hoffen.
Heidenheim darf noch auf den Klassenerhalt hoffen.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In der letzten Runde der deutschen Bundesliga kommt es im Abstiegskampf zum großen Showdown. 

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Heidenheim (Matthias Honsak ab 83.) gewann am Sonntag auswärts gegen Köln (Florian Kainz ab 71.) mit 3:1 und hat nun als Vorletzter ebenso 26 Punkte wie Schlusslicht St. Pauli und der Drittletzte Wolfsburg.

Die beiden Letzten müssen in die 2. Liga, der Drittletzte spielt in der Relegation. Zum Abschluss treffen St. Pauli und Wolfsburg aufeinander, Heidenheim empfängt Mainz.

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