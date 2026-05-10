„Ein Traum – aber auch meine größte Enttäuschung“

Rapids Helden, die vor 30 Jahren im Finale des Europacups Paris 0:1 unterlagen, wurden vor der 0:2-Derbypleite geehrt. Nicht nur Trainer Ernst Dokupil war gerührt.
Sag Büffel, welche Trikotgröße hast du eigentlich mittlerweile? XL?“ Worauf kam: „Small geht sich nimmer aus.“ Da lachte die ganze Runde. Für Rapids Europacup-Helden, die ja Freitag vor 30 Jahren im Brüsseler Finale Paris SG mit 0:1 unterlegen waren, gab’s beim Derby in Hütteldorf die große Bühne.
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