„Ein Traum – aber auch meine größte Enttäuschung“

Sag Büffel, welche Trikotgröße hast du eigentlich mittlerweile? XL?“ Worauf kam: „Small geht sich nimmer aus.“ Da lachte die ganze Runde. Für Rapids Europacup-Helden, die ja Freitag vor 30 Jahren im Brüsseler Finale Paris SG mit 0:1 unterlegen waren, gab’s beim Derby in Hütteldorf die große Bühne.