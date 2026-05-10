Engels im „Katniss“-Dress, Mega-Jubel für Cosmó

Nervös sei er nur auf dem Weg zum Rathausplatz gewesen, verriet Benjamin Gedeon, wie Cosmó eigentlich heißt, aber jetzt sei es aber „super schön“, denn: „Wir haben die besten Fans hier, wir sind in Österreich, vertreten Österreich, es ist so eine große Ehre und wir freuen uns super, weil jetzt mit der Opening Ceremony, jetzt geht‘s so richtig los.“