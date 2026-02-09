KI-Chatbots haben Alltag der Jugendlichen erobert

KI verändert ihre jungen Nutzerinnen und Nutzer. Darauf wies Birgit Satke hin, die Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht. Im Beratungsalltag falle auf, dass es bei den jungen Klienten inzwischen oft die Scheu davor gebe, mit einer realen Person zu sprechen. Groß ist hingegen das Vertrauen in die KI, denn 57 Prozent gaben an, dass deren Ratschläge gut seien, und knapp 55 Prozent prüfen die Angaben häufig oder manchmal.