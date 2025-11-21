Was Künstliche Intelligenz nicht ersetzen kann

Denn nur 13 Prozent glauben hingegen, dass die KI mehr Jobs schafft als streicht. Eine überwiegende Mehrheit wünscht sich zudem, dass die Politik KI mehr reguliert – kein Wunder, die meisten Befragten sehen auch den Staat in der Verantwortung, damit KI verantwortungsvoll eingesetzt wird. Die Diskussion um die Regulierung ist auch vielerorts heftig im Gange, häufig entwickelt sich die Künstliche Intelligenz schneller, als die Politik darauf überhaupt reagieren kann.