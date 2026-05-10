Ingolitsch: „Der LASK hat jetzt den Druck“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Ein Arbeitssieg beschreibt dieses Spiel am besten. Wir verzeichneten 26 Abschlüsse, viele auf das Tor, gingen schnell in Führung mit dem Standard als Dosenöffner, sind auch mit dem Rückschlag gut umgegangen, sind aber dann in der zweiten Halbzeit in den Verwaltungsmodus gekommen. Der Punch vom Anfang des Spieles hat klar gefehlt, wir haben mehr reagiert als selbst agiert. Wir sind überglücklich mit dem Ergebnis, sind voller Vorfreude auf die kommende Woche und wir haben zu Hause das Finale. Wir haben zumindest den Vizemeister-Titel und können Champions-League-Qualifikation spielen. Bei Übernahme der Mannschaft (Ende Dezember) habe ich und haben wir nicht gewusst, in welche Richtung es gehen wird. Wir sind seit zwölf Runden ungeschlagen, haben eine coole Ausgangslage, der LASK hat jetzt den Druck, wir können nur gewinnen.“