Ingolitsch: „Der LASK hat jetzt den Druck“

Sturm hat am Sonntag das Steirerderby in Hartberg mit 4:2 für sich entschieden. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.
Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Um einen solchen Gegner wie Sturm zu besiegen, müssen alle Spieler fit sein und wir auf hohem, perfektem Niveau agieren. Ich finde, es war das vierte Spiel gegen Sturm mit der vierten klaren Fehlentscheidung. Mit Gelb-Rot (gegen Gorenc Stankovic) hätte das Spiel wahrscheinlich anders ausgeschaut. In der zweiten Halbzeit hat nur eine Mannschaft gespielt, meine Jungs haben alles reingeworfen, es war aber kein perfektes Spiel von uns. Man hat schon den Qualitätsunterschied gesehen, aber ich habe eine Mannschaft mit tollen Jungs.“
Zu seinem bevorstehenden Abschied: „Wir sind in den Top-Sechs, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Es war hier eine wunderschöne Zeit, wo man nicht nur sportlich etwas zurücklässt, sondern auch menschlich. Ich bin für alles und jedem einzelnen dankbar für das, was ich hier erleben durfte.“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Ein Arbeitssieg beschreibt dieses Spiel am besten. Wir verzeichneten 26 Abschlüsse, viele auf das Tor, gingen schnell in Führung mit dem Standard als Dosenöffner, sind auch mit dem Rückschlag gut umgegangen, sind aber dann in der zweiten Halbzeit in den Verwaltungsmodus gekommen. Der Punch vom Anfang des Spieles hat klar gefehlt, wir haben mehr reagiert als selbst agiert. Wir sind überglücklich mit dem Ergebnis, sind voller Vorfreude auf die kommende Woche und wir haben zu Hause das Finale. Wir haben zumindest den Vizemeister-Titel und können Champions-League-Qualifikation spielen. Bei Übernahme der Mannschaft (Ende Dezember) habe ich und haben wir nicht gewusst, in welche Richtung es gehen wird. Wir sind seit zwölf Runden ungeschlagen, haben eine coole Ausgangslage, der LASK hat jetzt den Druck, wir können nur gewinnen.“
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