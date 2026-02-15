Michelle Obama ließ sich 10 neue Piercings stechen

„Ich habe schon immer mal wieder überlegt, mir zusätzliche Ohrlöcher stechen zu lassen, bin aber nie dazu gekommen“, erzählt Michelle Obama in ihrem eigenen Podcast „IMO“. Schon vor der Geburt ihrer beiden Töchter habe sie sich ein zweites Ohrloch stechen lassen. „Aber dann wurde ich einfach faul und habe aufgehört, dort einen Ohrring zu tragen“, meint Michelle.