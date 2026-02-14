Wie sich Schneemangel auf den Ansturm auswirkte

Bitter! Tschofenig wegen Schuhen disqualifiziert
Drama im Skispringen
Zur Winter-Halbzeit blickt ein Experte auf die bisherige Saison 2025/26 in den heimischen Skigebieten und verrät, warum „Frau Holle“ nicht mehr über den Erfolg entscheidet. Plus: Welche Skiorte schaffen es, die Fans online für sich einzunehmen?
Der Dezember mit den Weihnachtsferien ist vorbei, die zweite Saisonhälfte mit der Faschingszeit und den Ferienwochen ist gestartet – endlich mit Flockenwirbel! Wie sieht die Zwischenbilanz aus?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.