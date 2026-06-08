Wahlsieg! Außergewöhnliche Real-Ära geht weiter

Damit erhielt Perez ein Mandat für eine weitere Amtszeit bis 2030. Mit einer dreijährigen Unterbrechung zwischen 2006 und 2009 steht der milliardenschwere Unternehmer bereits seit dem Jahr 2000 an der Klub-Spitze. „Es ist ein sehr glücklicher Tag für mich und für den Madridismo“, sagte Perez in der Nacht auf Montag vor Journalisten. „Wir werden alles geben, um die Champions League zum 16. Mal zu gewinnen.“