Wanderer (47) half Ziege: stürzte dabei selbst ab

Wollte der Ziege über Felsen helfen

„Die Wanderer begegneten dem Tier gegen 12 Uhr im Bereich des ,kleinen Felsentrores‘ auf ca. 1500 Metern Seehöhe“, berichtet die Landespolizeidirektion. Die Ziege kam offensichtlich nicht über eine Felsstufe, auf der eine Seilversicherung montiert war. Daraufhin wollte der 47-Jährige dem Tier über die Felsen helfen. Bei der vermeintlichen Rettungsaktion kam der 47-Jährige selbst zum Sturz.