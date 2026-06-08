Wanderer (47) half Ziege: stürzte dabei selbst ab

Ein 47-Jähriger und eine 40-Jährige waren am Sonntagvormittag im Kärntner Bezirk Völkermarkt am Berg unterwegs. Und als der 47-Jährige einer Ziege über eine Felsstufe helfen wollte, stürzte er selbst 10 bis 15 Meter in den Abgrund.
Zwei Wanderer waren am Sonntagvormittag am Berg unterwegs. Sie wollten vom Remscheniggraben, Gemeinde Eisenkappel-Vellach (Bezirk Völkermarkt) in Richtung Uschowa gehen, als eine Ziege ihren Weg kreuzte.
Wollte der Ziege über Felsen helfen
„Die Wanderer begegneten dem Tier gegen 12 Uhr im Bereich des ,kleinen Felsentrores‘ auf ca. 1500 Metern Seehöhe“, berichtet die Landespolizeidirektion. Die Ziege kam offensichtlich nicht über eine Felsstufe, auf der eine Seilversicherung montiert war. Daraufhin wollte der 47-Jährige dem Tier über die Felsen helfen. Bei der vermeintlichen Rettungsaktion kam der 47-Jährige selbst zum Sturz.
10 bis 15 Meter abgestürzt
Der Wanderer verlor das Gleichgewicht, griff noch zum Seil, verfehlte es jedoch und stürzte über 10-15 Meter felsiges Gelände ab. Seine Begleiterin (40) stieg sofort zu ihrem Wandergefährten hinab und kontaktierte die Rettungskräfte. Der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein, war nicht ansprechbar und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber C11 mittels Tau geborgen. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Klinikum Klagenfurt.
Im Einsatz standen: AEG Wolfsberg/Völkermarkt, Polizei Bad Eisenkappel, und die Bergrettung Bad Eisenkappel mit 12 Personen.
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