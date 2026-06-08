Israel ignoriert Trump und greift Ziele im Iran an

Wenige Stunden nach Angriffen des Irans hat Israel in der Nacht auf Montag militärische Ziele im Westen und im Zentrum des Iran angegriffen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ignorierte damit die Aufforderung des US-Präsidenten, der vor Gegenschlägen warnte, um ein Abkommen mit dem Iran nicht zu gefährden.
Der iranische Staatssender Irib und die Nachrichtenagentur Irna berichteten, dass in der Hauptstadt Teheran Explosionen zu hören gewesen seien. Wohngebiete innerhalb der Stadt wurden demnach nicht getroffen. Der Angriff folgte auf iranische Raketenangriffe auf Israel am Abend zuvor.
In sozialen Medien sind Aufnahmen von den israelischen Gegenangriffen auf den Iran zu sehen:
Weitere Raketensalve aus dem Iran
Der Iran reagierte am Montagmorgen mit erneuten Raketensalven auf israelische Stellungen. Die Raketen steuerten auf Israel zu, Verteidigungssysteme seien „im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen“, erklärt Israels Armee. Laut Reportern von der Agentur AFP waren Explosionen über Jerusalem zu hören – in der Stadt war zuvor Luftalarm ausgelöst worden.
Auch aus dem Jemen war am frühen Morgen eine Rakete in Richtung Israel abgefeuert worden. Im Jemen operiert die vom Iran unterstützte militant-islamistische Huthi-Miliz. Sie hatte in der Vergangenheit die „volle und unerschütterliche Solidarität“ mit Teheran angekündigt.
Israel konnte iranische Angriffe abwehren
Die Angriffe Israels erfolgen wenige Stunden, nachdem der Iran als Vergeltung für einen Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut erstmals seit zwei Monaten wieder zahlreiche Raketen auf israelische Ziele abgefeuert hatte. Laut israelischem Militär wurde der Angriff abgewehrt.
Trump hatte nach den iranischen Angriffen Zurückhaltung von Israel gefordert: „Ich werde Bibi (Anm.: Spitzname von Netanjahu) sofort anrufen und ihm sagen, dass er nicht zurückschlagen soll“, erklärte der US-Präsident. Er war zuversichtlich, bald eine Einigung mit dem Iran zu erzielen: „Ich möchte nicht, dass es wegen der aktuellen Ereignisse scheitert.“
Israel wollte iranische Angriffe „nicht dulden“
Doch Israel widersetzte sich diesem Wunsch. Der israelische Botschafter in den USA, Jechiel Leiter, teilte auf X mit, der Iran habe elf ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. „Jede dieser Raketen kann ein ganzes Stadtviertel dem Erdboden gleichmachen und Hunderte Menschen töten. Kein Land der Welt, das etwas auf sich hält, würde einen solchen Angriff dulden, und Israel wird dies ebenfalls nicht tun.“ Israel greife nun seinerseits iranische Abschussrampen für Boden-Boden-Raketen sowie Infrastruktureinrichtungen an, die nicht zum Energiesektor gehörten.
Konkret reagierte der Iran mit den Raketenangriffen auf neue Angriffe Israels in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut am Sonntag trotz einer von US-Präsident Trump verkündeten Waffenruhe. Die Armee habe in Beirut „Terroristen-Hauptquartiere“ als Reaktion auf vorherigen Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.
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