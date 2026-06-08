Algenpest und Bakteriensumpf in Au Klosterneuburg

Stadtchef verweist auf Verhandlungen und Zuständigkeiten

Bürgermeister Christoph Kaufmann sieht die lang anhaltende Trockenheit nach einem niederschlagsarmen Winter als Ursache: „Heuer war das toxisch für unsere Au und ihre Gewässer. Ich war bei mehreren Begehungen, unter anderem waren die Grundeigner vom Stift dabei: Da war der Donaupegel noch niedriger – Wasser floss sogar aus der Au retour in die Donau.“ Die Stadt könne als Grundpächter nicht kurzfristige, wenig nachhaltige Änderungen vornehmen. Auch die Via Donau und der Verbund müsse man nun in Maßnahmen einbinden und eine langfristige Lösung mit dem Grundbesitzer realisieren. Dies sei auch schon fix: „Bleibt noch die Frage, von wem und wie diese – sicher nicht günstigen – Maßnahmen finanziert werden.“