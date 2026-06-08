„1000 Dollar pro Nacht sind in New York normal“

Auswanderer Bernd Pichler begrüßte als Manager einer Luxus-Hotelkette schon Superstars wie Daniel Craig oder David Beckham. Erich Schröttners Kulinarik hat im „Big Apple“ Kultstatus. Die zwei Wahl-New-Yorker berichteten der „Krone“, was sie von der WM erwarten. Weitere spannende Einblicke gibt's im Video-Tagebuch (siehe unten)!
Ein Steirer lebt seinen großen Traum. Bernd Pichler, aufgewachsen auf der Teichalm, managt seit 2019 die 1 Hotels-Kette in New York, ist für knapp 1000 Mitarbeiter verantwortlich. Die „Krone“ besuchte den 45-Jährigen auf „seiner“ Rooftop-Bar mit atemberaubendem Blick auf die Brooklyn-Bridge und Manhattan. Nach dem Bundesheer war Pichler ausgewandert, kulinarische Abenteuer in Katar, Spanien und England folgten, ehe es ihn in die USA verschlug.
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