„1000 Dollar pro Nacht sind in New York normal“

Ein Steirer lebt seinen großen Traum. Bernd Pichler, aufgewachsen auf der Teichalm, managt seit 2019 die 1 Hotels-Kette in New York, ist für knapp 1000 Mitarbeiter verantwortlich. Die „Krone“ besuchte den 45-Jährigen auf „seiner“ Rooftop-Bar mit atemberaubendem Blick auf die Brooklyn-Bridge und Manhattan. Nach dem Bundesheer war Pichler ausgewandert, kulinarische Abenteuer in Katar, Spanien und England folgten, ehe es ihn in die USA verschlug.