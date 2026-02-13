Demo gegen Kopftuchverbot: Nur rund 200 Teilnehmer

Es stimme, dass es auch Fälle gebe, in denen Mädchen von ihren Eltern zum Tragen des Kopftuchs gezwungen würden. „Aber das Gefährliche ist nicht das Kopftuch, sondern der Zwang“, so Logar. Durch das Kopftuchverbot an Schulen würden grundlegende Rechte, wie das Recht auf Religionsfreiheit, Selbstbestimmung und Bildung verletzt, so die einhellige Botschaft der Rednerinnen und Redner.