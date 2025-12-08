73 Prozent klar für Kopftuchverbot in Schulen

So sehr islamistische Influencer im Netz – wie berichtet – auch gegen das Kinderkopftuchverbot in den Schulen mobilmachen, so eindeutig ist die Stimmung im Land. Wie eine neue Erhebung des Meinungsforschers Peter Hajek zeigt, sind rund drei Viertel der Österreicher (73 Prozent) klar für ein Kopftuchverbot für Mädchen im Alter von unter 14 Jahren.