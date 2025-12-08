73 Prozent klar für Kopftuchverbot in Schulen

Der islamistischen Online-Mobilmachung zum Trotz: Eine neue Studie zeigt eine klare Mehrheit gegen verschleierte Mädchen in den Schulen – konkret sind es 73 Prozent.
So sehr islamistische Influencer im Netz – wie berichtet – auch gegen das Kinderkopftuchverbot in den Schulen mobilmachen, so eindeutig ist die Stimmung im Land. Wie eine neue Erhebung des Meinungsforschers Peter Hajek zeigt, sind rund drei Viertel der Österreicher (73 Prozent) klar für ein Kopftuchverbot für Mädchen im Alter von unter 14 Jahren.
Die Botschaft der Bevölkerung ist klar: Unsere Mädchen sollen sichtbar, frei und selbstbestimmt aufwachsen, ohne kulturellen Druck, ohne Zwang, ohne vorgeschriebene Rollenbilder.
Von Anfang an gilt null Toleranz gegenüber all jenen, die Mädchen in ihrer Entwicklung hindern. Die Schule steht für Freiheit und Selbstbestimmung.
Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP)
Bild: APA/HANS KLAUS TECHT
Auch ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm sieht ihren Kurs dadurch bestätigt: „Wenn 73 Prozent der Bürger sagen: ,Lasst unsere Kinder frei aufwachsen‘, dann hört die Politik zu. Die Schule muss ein Ort der Freiheit und Selbstbestimmung sein. Kein Ort, an dem Mädchen früh unter Druck gesetzt werden.“
Breite Mehrheit im Parlament
Am Donnerstag wurde das Verbot im Bildungsausschuss beschlossen – mit breiter Mehrheit über Parteigrenzen hinweg. ÖVP, SPÖ, NEOS und auch die FPÖ sagten gemeinsam Ja zum Kinderkopftuchverbot. Nur die Grünen waren dagegen. Am Donnerstag ist das Parlament am Zug, das umzusetzen, was das Land längst fordert.
Ab den Semesterferien werden Schulen, Eltern und Kinder dann umfassend über das Verbot informiert. „Gespräche sollen Hintergründe klären und unterstützen. Bei Drohungen durch religiöse ,Sittenwächter‘ wird frühzeitig eingegriffen“, heißt es aus dem Ministerium. Mit Beginn des nächsten Schuljahres im September treten dann auch Sanktionen in Kraft.
