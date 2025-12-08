Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Parlament am Zug

73 Prozent klar für Kopftuchverbot in Schulen

Innenpolitik
08.12.2025 22:24
Die Schule ist künftig wieder zum Lernen da, nicht für fundamentalistische Symbolpolitik.
Die Schule ist künftig wieder zum Lernen da, nicht für fundamentalistische Symbolpolitik.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

Der islamistischen Online-Mobilmachung zum Trotz: Eine neue Studie zeigt eine klare Mehrheit gegen verschleierte Mädchen in den Schulen – konkret sind es 73 Prozent.

0 Kommentare

So sehr islamistische Influencer im Netz – wie berichtet – auch gegen das Kinderkopftuchverbot in den Schulen mobilmachen, so eindeutig ist die Stimmung im Land. Wie eine neue Erhebung des Meinungsforschers Peter Hajek zeigt, sind rund drei Viertel der Österreicher (73 Prozent) klar für ein Kopftuchverbot für Mädchen im Alter von unter 14 Jahren.

Die Botschaft der Bevölkerung ist klar: Unsere Mädchen sollen sichtbar, frei und selbstbestimmt aufwachsen, ohne kulturellen Druck, ohne Zwang, ohne vorgeschriebene Rollenbilder.

Zitat Icon

Von Anfang an gilt null Toleranz gegenüber all jenen, die Mädchen in ihrer Entwicklung hindern. Die Schule steht für Freiheit und Selbstbestimmung. 

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP)

Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Auch ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm sieht ihren Kurs dadurch bestätigt: „Wenn 73 Prozent der Bürger sagen: ,Lasst unsere Kinder frei aufwachsen‘, dann hört die Politik zu. Die Schule muss ein Ort der Freiheit und Selbstbestimmung sein. Kein Ort, an dem Mädchen früh unter Druck gesetzt werden.“

Breite Mehrheit im Parlament
Am Donnerstag wurde das Verbot im Bildungsausschuss beschlossen – mit breiter Mehrheit über Parteigrenzen hinweg. ÖVP, SPÖ, NEOS und auch die FPÖ sagten gemeinsam Ja zum Kinderkopftuchverbot. Nur die Grünen waren dagegen. Am Donnerstag ist das Parlament am Zug, das umzusetzen, was das Land längst fordert.

Lesen Sie auch:
Ein Kleidungsstück, das zum Politikum geworden ist: das Kopftuch.
Krone Plus Logo
„Ungleichbehandlung“
Kopftuchverbot: Expertin bezweifelt Rechtmäßigkeit
07.12.2025
„Verfassungswidrig“
Grüne stimmten gegen Kopftuchverbot für Mädchen
04.12.2025
Expertinnen warnen
Kopftuchverbot: „Keine Stärkung von Mädchen“
27.11.2025

Ab den Semesterferien werden Schulen, Eltern und Kinder dann umfassend über das Verbot informiert. „Gespräche sollen Hintergründe klären und unterstützen. Bei Drohungen durch religiöse ,Sittenwächter‘ wird frühzeitig eingegriffen“, heißt es aus dem Ministerium. Mit Beginn des nächsten Schuljahres im September treten dann auch Sanktionen in Kraft.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
139.756 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
122.807 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.748 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
Parlament am Zug
73 Prozent klar für Kopftuchverbot in Schulen
Schon am Dienstag
Selenskyj will Trump neuen Friedensplan vorlegen
Politik-Duell
Mölzer gesteht: „Ich bin ein alter weißer Mann“
„Auf dem WC umbringen“
Putin-Hetzer bedroht EU-Chefin und Kallas mit Mord
Wiener befragt
Fast alle wollen teure Sinnlos-Jobs abschaffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf