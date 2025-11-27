Kopftuchverbot: „Keine Stärkung von Mädchen“

„Rückzug und Trotzreaktionen“

In den Schulen wird nicht nur befürchtet, dass dem Lehrpersonal durch das Durchsetzen des Kopftuchverbots noch weniger Zeit für die Pädagogik bleibt und über Jahre zu den Mädchen aufgebaute Vertrauensverhältnisse gefährdet werden. Doris Pfingstner, Direktorin einer Wiener Mittelschule, stellt sich zudem auf „Rückzug und Trotzreaktionen“ ein. Die Schulleitungen müssten dann den Eltern erklären, wieso die Tochter in der Schule plötzlich kein Kopftuch mehr tragen darf. „Ich befürchte, das schafft mehr Konflikte als Lösungen“, so Pfingstner, die sich statt eines Kopftuchverbots vielmehr wünschen würde, dass etwa in der Ausbildung des Islam-Lehrpersonals ein zeitgemäßer, westlich-liberaler Islam vertreten wird. Derzeit würden die Pädagogen ihrer Erfahrung nach oft eine eher konservative und patriarchale Ausprägung lehren.