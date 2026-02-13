Konzern in der Krise: Wie geht es weiter bei VW?

Und doch sind über dem Stammwerk in Wolfsburg und den anderen VW-Standorten dunkle Wolken aufgezogen. Der Hersteller steckt in der Krise, Werksschließungen und Massenentlassungen stehen zur Disposition. Der Grund: Die Autos verkaufen sich nicht mehr so gut wie früher. Zwar ist Volkswagen in Deutschland noch immer unangefochtener Marktführer, die Stammmarke VW kam 2025 auf rund 560.800 abgesetzte Pkw und damit auf einen Marktanteil von knapp 20 Prozent. Doch weltweit verzeichnet der Konzern Absatzrückgänge. Vor allem die für VW wichtigen Märkte in China und den USA bremsen die Verkäufe aus. Besonders heftig trifft es Porsche, wo die Verkäufe 2025 um zehn Prozent einbrachen. VW-Konzerchef Oliver Blume hat inzwischen reagiert: Anfang des Jahres beendete er seine Doppelrolle und gab den Vorstandsvorsitz der kriselnden Porsche AG auf.