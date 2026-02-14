Sturms Trainer baut in Tirol auf den Fan-Faktor

Langer Schatten der Geschichte

Dass Sturm seit 1970 gegen die WSG Tirol auswärts kein Spiel mehr verloren hat, misst Ingolitsch keine große Bedeutung zu: „Bis 2025 hat die WSG auch kein Spiel in Graz gewonnen und Sturm dann beim 3:1 im Dezember eines Besseren belehrt“, warnt der Coach, der einige Parallelen mit Tirol-Trainer Philipp Semlic aufweist: „Wir haben einige Teile unserer Trainerausbildung zusammen absolviert. Wir sind beide über die Akademie und die Zweite Liga in die Bundesliga gekommen. Ich freue mich schon auf das Duell“, schmunzelt der 33-Jährige, dem gegen Tirol Filip Rozga (Muskelverletzung) und Neo-Stürmer Rory Wilson fehlen.