Großübung in Estland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
Bei der großen NATO-Übung „Hedgehog 2025“ in Estland mit mehr als 16.000 Soldaten aus zwölf Mitgliedstaaten haben ukrainische Drohnenteams überraschend deutlich die Verteidigungsdoktrinen der Allianz auf den Prüfstand gestellt und eine britische Brigade gar „vernichtet“.
In dem Szenario, bei dem ukrainische Spezialisten als „Gegner“ agierten, konnten kleine Gruppen unbemannter Fluggeräte und moderne Datenverarbeitungssysteme Bewegungen und Ausrüstung der NATO-Truppen nahezu „lückenlos erkennen“ und „angreifen“.
Ziel der Angriffe: „Kognitive Überlastung“
Simuliert wurde ein „umkämpftes und überfülltes“ Schlachtfeld mit verschiedenen Arten von Drohnen, so Oberstleutnant Arbo Probal, Leiter des Programms für unbemannte Systeme der estnischen Streitkräfte. Ziel sei gewesen, „so schnell wie möglich Reibung, Stress und kognitive Überlastung“ zu erzeugen.
Mehr als 30 Angriffe
Die Taktik ging auf: Das ukrainische Team, bestehend aus zehn Drohnenpiloten, simulierte innerhalb von etwa zwölf Stunden die Zerstörung von 17 gepanzerten, teils „nicht getarnten“ Fahrzeugen und führte mehr als 30 weitere Angriffe durch.
Auch einer britischen Brigade (meist umfasst eine Brigade 2000 bis 8000 Soldaten verschiedener Bataillone, Anm.) sowie weiteren NATO-Einheiten sei dabei eine „kampfunfähige Lage“ attestiert worden. Die Brigade sei gar „vernichtet“ worden.
Künstliche Intelligenz erstellt Schlachtpläne
Für ihre Attacken hätten die als „Feind“ eingesetzten Ukrainer das Schlachtfeldmanagementsystem „Delta“ genutzt. Mit diesem können Truppen in Echtzeit Informationen sammeln und mithilfe künstlicher Intelligenz Angriffe koordinieren, Ziele identifizieren und Daten analysieren.
Die Drills in Estland hätten die „brutale Realität aufgezeigt“, schreibt das „Wall Street Journal“. Was sich während der Übung abgespielt habe, decke „gravierende taktische Mängel und Schwachstellen im hochintensiven Drohnenkampf“ auf. Wie die NATO dem begegnen und ihre Verteidigungsstrategie anpassen will, bleibt offen.
