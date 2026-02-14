Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines simulierten NATO-Kriegseinsatzes in Estland eine britische Brigade „vernichtet“ und dem Nordatlantikpakt „Kampfunfähigkeit“ aufgezeigt. Bild: unbemannte militärische Kampfdrohne (Bild: AP/Efrem Lukatsky)