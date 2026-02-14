Betrunkener stürzte 15 Meter in Brombeerdickicht

Offensichtlich stark betrunken

Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert und war zuvor rund 15 Meter über die steile Böschung Richtung Traunufer abgestürzt, nachdem er sich beim Aufstieg vom Traunuferweg an einem morschen Ast festgehalten hatte und dieser abgebrochen war. Die Polizisten fanden den Mann völlig durchnässt und leicht unterkühlt im Dickicht einer Brombeerstaude und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.