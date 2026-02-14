Betrunkener stürzte 15 Meter in Brombeerdickicht

Zum Glück hörte ein Anrainer die Hilferufe: Nachdem ein Betrunkener in Gmunden (OÖ) rund 15 Meter zum Traunufer abgestürzt war, retteten ihn Polizisten aus seiner misslichen Lage. Der Russe war völlig durchnässt und unterkühlt.
Ein Bewohner der Linzerstraße in Gmunden hörte am Abend des 13. Februar immer wieder Schreie aus Richtung der Traun bzw. Marienbrücke. Gegen 22 Uhr rief er die Polizei. Zwei Polizeistreifen rückten an und fanden nach rund einer halben Stunde einen 42-jährigen Russen aus dem Bezirk Gmunden im Gebüsch in einer Böschung liegend.
Offensichtlich stark betrunken
Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert und war zuvor rund 15 Meter über die steile Böschung Richtung Traunufer abgestürzt, nachdem er sich beim Aufstieg vom Traunuferweg an einem morschen Ast festgehalten hatte und dieser abgebrochen war. Die Polizisten fanden den Mann völlig durchnässt und leicht unterkühlt im Dickicht einer Brombeerstaude und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.
Sturzopfer konnte sich kaum auf den Beinen hatten
Bis die Rettung eintraf, leisteten die Beamten Erste Hilfe und stützten den Mann, der sich kaum auf seinen Beinen halten konnte. Er wurde ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.