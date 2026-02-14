Vorteilswelt
Saß stundenlang fest

Betrunkener stürzte 15 Meter in Brombeerdickicht

Oberösterreich
14.02.2026 09:30
Polizisten retteten den Mann, der 15 Meter abgestürzt war
Polizisten retteten den Mann, der 15 Meter abgestürzt war(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zum Glück hörte ein Anrainer die Hilferufe: Nachdem ein Betrunkener in Gmunden (OÖ) rund 15 Meter zum Traunufer abgestürzt war, retteten ihn Polizisten aus seiner misslichen Lage. Der Russe war völlig durchnässt und unterkühlt.

Ein Bewohner der Linzerstraße in Gmunden hörte am Abend des 13. Februar immer wieder Schreie aus Richtung der Traun bzw. Marienbrücke. Gegen 22 Uhr rief er die Polizei. Zwei Polizeistreifen rückten an und fanden nach rund einer halben Stunde einen 42-jährigen Russen aus dem Bezirk Gmunden im Gebüsch in einer Böschung liegend. 

Offensichtlich stark betrunken
Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert und war zuvor rund 15 Meter über die steile Böschung Richtung Traunufer abgestürzt, nachdem er sich beim Aufstieg vom Traunuferweg an einem morschen Ast festgehalten hatte und dieser abgebrochen war. Die Polizisten fanden den Mann völlig durchnässt und leicht unterkühlt im Dickicht einer Brombeerstaude und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage. 

Sturzopfer konnte sich kaum auf den Beinen hatten
Bis die Rettung eintraf, leisteten die Beamten Erste Hilfe und stützten den Mann, der sich kaum auf seinen Beinen halten konnte. Er wurde ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert.

