Riesentorlauf der Herren ab 10 Uhr LIVE

„Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre“, sagte dazu Brennsteiner. „Das wäre vom Umfang her viel zu viel.“ Als Riesentorlauf-Spezialist habe er natürlich mehr disziplinspezifisch als Odermatt trainieren können. „Das kann ein bisschen ein Vorteil sein, aber der Marco hat schon gezeigt, dass er mit dem immer sehr gut umgehen kann.“ Die Schweizer hat Brennsteiner sowieso ganz oben auf der Rechnung. „Die heißesten Eisen sind sicher Marco Odermatt und Loic Meillard. Aber es können sicher sehr viele um die Medaillen mitfahren.“