Nächste 66er-Runde! Sepp Straka schon in den Top-5

Straka, der bereits am Donnerstag auf dem Spyglass Hill Kurs mit einer 66 überzeugt hatte, legte am Freitag auf dem Pebble Beach Links nach. Der ÖGV-Golfer spielte acht Birdies, zwei Bogeys auf den Bahnen 13 und 14 verhinderten ein noch besseres Ergebnis. Am Wochenende ist das topbesetzte Starterfeld nur mehr am Pebble-Beach-Kurs unterwegs, Titelverteidiger Rory McIlroy liegt auf Position 17 (9 unter) in Lauerstellung.