Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance

Da ist völlig nebensächlich, dass in der Halle B schlicht ein Auto neben dem anderen steht, ohne aufwendige und teure Standkonstruktionen der Hersteller wie einst auf der Vienna Autoshow. Schließlich wird die Messe nun direkt von den Händlern bespielt, was auch für potenzielle Kunden Vorteile haben kann. Man kann nicht nur direkt vor Ort einen Kaufvertrag abschließen, man hat auch die Möglichkeit, 5000 Euro „Traumauto-Zuschuss“ zu gewinnen (wird dreimal verlost).