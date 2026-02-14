Schummel-Ärger: Flasche sorgt für Olympia-Wirbel

Nachdem der 26-jährige Ben Ogden am Dienstag im Sprint sensationell die Silbermedaille geholt hatte, steht das US-Team im Fokus. Am Freitag veröffentlichte Finnlands Wachsmeister Heikki Tonteri ein brisantes Foto. Dieses zeigt eine Flasche, die die Amerikaner in der Wachszone bei sich hatten. Flüssigkeiten sind dort jedoch verboten.