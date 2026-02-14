Schummel-Ärger: Flasche sorgt für Olympia-Wirbel

Schummel-Ärger bei den Olympischen Spielen: Aus dem finnischen Langlauf-Lager gibt’s Vorwürfe in Richtung des US-Teams.
Nachdem der 26-jährige Ben Ogden am Dienstag im Sprint sensationell die Silbermedaille geholt hatte, steht das US-Team im Fokus. Am Freitag veröffentlichte Finnlands Wachsmeister Heikki Tonteri ein brisantes Foto. Dieses zeigt eine Flasche, die die Amerikaner in der Wachszone bei sich hatten. Flüssigkeiten sind dort jedoch verboten.
Die Amerikaner gaben den Fehler zu und entschuldigten sich. Sie sprachen jedoch von einem Handdesinfektionsmittel.
Einspruchsfrist abgelaufen
„Es ist ein belebter Bereich und Fehler passieren“, bestätigt FIS-Renndirektor Michal Lamplot den Vorfall gegenüber „NRK“. Die Einspruchsfrist (48 Stunden nach dem Rennen) war bereits abgelaufen, somit darf Ogden seine Medaille behalten.
Aufregung auch um Wachsmaschine
Nebenbei sorgt auch noch eine vermeintlich nicht genehmigte Wachsmaschine der Norweger für Gesprächsstoff. Doch auch hier beruhigt die FIS, diese war beim Skiverband offiziell registriert worden.
