Verzweifelte Suche nach zwei abgängigen Kindern

Große Suchaktion

Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes und nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wurden daraufhin mehrere Funkstreifenbesatzungen, die Bereitschaftseinheit, eine Diensthundestreife, ein Drohnenpilot, der Bergrettungsdienst sowie die Feuerwehr zu einer großen Suchaktion alarmiert.

Zusätzlich meldeten sich noch etwa 30 freiwillige Bürger, die diese Suche unterstützen wollten. Gegen 17.40 Uhr gelang es schließlich einem Mann, die beiden Fünfjährigen etwa 1,3 Kilometer vom Spielort entfernt am Parkgelände des Hotels Auhof ausfindig zu machen. Er brachte die Buben wohlbehalten zu den Beamten, die sie ihren erleichterten Eltern übergaben.