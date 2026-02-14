In Salzburg versagt die KI bei der Romantik

Date am Parkplatz?

Und Vorsicht vor den unromantischsten Orten. Falls Sie an den Hauptbahnhof gedacht hatten für ein Date – bloß nicht! Autobahnraststellen, große Supermärkte und der Europark sowie Parkplätze kommen übrigens auch nicht so gut, falls Sie das vorhatten. Singles rät das Portal, sich ins Salzburger Nachtleben zu stürzen. Wer hätte sich das gedacht: „Besonders wenn du offen und freundlich bist, entstehen hier schnell Gespräche.“