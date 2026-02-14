In Salzburg versagt die KI bei der Romantik

Die „Krone“ hat ChatGPT um die besten Tipps zum Valentinstag in Salzburg gebeten. Doch die KI muss offenbar noch einiges lernen, wenn es um die Liebe geht. Warum man den Hauptbahnhof meiden sollte und welche Tipps es für Singles gibt.
Die Fähigkeit zur Liebe ist vermutlich das, was den Menschen ausmacht. Erst recht im digitalen Zeitalter. Alles andere, vom Rechnen bis zum Lieder schreiben, kann schließlich schon die Künstliche Intelligenz.
Aber es kann ja nicht schaden, sie anlässlich des Valentinstags zu befragen – oder? Schließlich ist dieser Tag mit vielen Erwartungen verbunden. Es soll ja sogar Frauen geben, die wegen eines falschen Ringes einen Heiratsantrag abgelehnt haben.
Geheimtipp Sonnenuntergang
Apropos, wo wäre denn ein günstiger Ort für die Frage aller Fragen? ChatGPT empfiehlt den Mirabellgarten, den Marko-Feingold-Steg oder das Salzachufer. Alternativ den Kapuzinerberg wegen des schönen Panoramas. Der Gaisberg gilt auch als romantisch. Am besten bei Sonnenuntergang den Antrag machen, lautet der Geheimtipp der KI.
In Sachen Geschenk gibt es ChatGPT zufolge ein paar No-Gos. Etwa wenn man zu einem zu frühen Zeitpunkt Dessous schenkt. Haushaltsgeräte und Dinge mit Botschaften wie „Endlich abnehmen“ gehen laut KI gar nicht.
Date am Parkplatz?
Und Vorsicht vor den unromantischsten Orten. Falls Sie an den Hauptbahnhof gedacht hatten für ein Date – bloß nicht! Autobahnraststellen, große Supermärkte und der Europark sowie Parkplätze kommen übrigens auch nicht so gut, falls Sie das vorhatten. Singles rät das Portal, sich ins Salzburger Nachtleben zu stürzen. Wer hätte sich das gedacht: „Besonders wenn du offen und freundlich bist, entstehen hier schnell Gespräche.“
