Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps zum Valentinstag

In Salzburg versagt die KI bei der Romantik

Salzburg
14.02.2026 09:00
Wer noch Tipps für den Valentinstag braucht, kann sich Hilfe im Netz holen – und sollte lieber ...
Wer noch Tipps für den Valentinstag braucht, kann sich Hilfe im Netz holen – und sollte lieber nicht so viel erwarten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Die „Krone“ hat ChatGPT um die besten Tipps zum Valentinstag in Salzburg gebeten. Doch die KI muss offenbar noch einiges lernen, wenn es um die Liebe geht. Warum man den Hauptbahnhof meiden sollte und welche Tipps es für Singles gibt. 

0 Kommentare

Die Fähigkeit zur Liebe ist vermutlich das, was den Menschen ausmacht. Erst recht im digitalen Zeitalter. Alles andere, vom Rechnen bis zum Lieder schreiben, kann schließlich schon die Künstliche Intelligenz.

Aber es kann ja nicht schaden, sie anlässlich des Valentinstags zu befragen – oder? Schließlich ist dieser Tag mit vielen Erwartungen verbunden. Es soll ja sogar Frauen geben, die wegen eines falschen Ringes einen Heiratsantrag abgelehnt haben.

Geheimtipp Sonnenuntergang
Apropos, wo wäre denn ein günstiger Ort für die Frage aller Fragen? ChatGPT empfiehlt den Mirabellgarten, den Marko-Feingold-Steg oder das Salzachufer. Alternativ den Kapuzinerberg wegen des schönen Panoramas. Der Gaisberg gilt auch als romantisch. Am besten bei Sonnenuntergang den Antrag machen, lautet der Geheimtipp der KI.

Wer hätte das gedacht? Der Gaisberg ist bislang von Romantikern noch völlig unterschätzt.
Wer hätte das gedacht? Der Gaisberg ist bislang von Romantikern noch völlig unterschätzt.(Bild: Andreas Tröster)

In Sachen Geschenk gibt es ChatGPT zufolge ein paar No-Gos. Etwa wenn man zu einem zu frühen Zeitpunkt Dessous schenkt. Haushaltsgeräte und Dinge mit Botschaften wie „Endlich abnehmen“ gehen laut KI gar nicht.

Lesen Sie auch:
Immer noch der Renner: Rote Rosen im Geschäft von Eveline Größlinger. 
Krone Plus Logo
Zum Valentinstag
3000 Rosen und Nougatherzen: So schenkt Salzburg
13.02.2026
Tierrettungs-Einsatz
Absturz bescherte einem Schwan Gehirnerschütterung
13.02.2026
Neuer Rekord
Camping-Fans fahren voll auf Salzburg ab
13.02.2026

Date am Parkplatz?
Und Vorsicht vor den unromantischsten Orten. Falls Sie an den Hauptbahnhof gedacht hatten für ein Date – bloß nicht! Autobahnraststellen, große Supermärkte und der Europark sowie Parkplätze kommen übrigens auch nicht so gut, falls Sie das vorhatten. Singles rät das Portal, sich ins Salzburger Nachtleben zu stürzen. Wer hätte sich das gedacht: „Besonders wenn du offen und freundlich bist, entstehen hier schnell Gespräche.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
183.197 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
110.311 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
110.105 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2219 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
857 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
857 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf