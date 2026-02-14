Schockanruf bei Frau nach „Amokfahrt“ von Sohn

Um ihren Sohn aus der Haft zu befreien, sollte eine Mutter aus Niederösterreich 100.000 Euro zahlen. Dann meldete sich auch noch ein „Staatsanwalt“ bei der schockierten Frau.
Akzentfrei, ruhig, überzeugend – so meldete sich ein angeblicher Polizist bei der 65-Jährigen. Seine schockierende Botschaft: Ihr Sohn sei mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast, zwei Personen seien dabei getötet worden.
Besonders perfide: Der Anrufer kannte die richtigen Namen des Sohnes, seiner Frau und der Kinder, die gemeinsam in Bad Vöslau wohnen. Die Familie sei unverletzt, sagte er – doch der Vater sitze nun in Haft. Nur eine Kaution von 100.000 Euro könne ihn retten. Die verzweifelte Mutter glaubte jedes Wort, alarmierte jedoch zum Glück auch ihren Lebensgefährten.
Polizei mahnt zur Vorsicht
Währenddessen erhöhte ein zweiter Täter – als „Staatsanwalt“ – den Druck: Wenn kein Bargeld da sei, solle Gold übergeben werden. Erst ein Rückruf beim Sohn brachte die Erlösung: Alles erfunden. Kein Unfall, keine Haft, kein Staatsanwalt.
Kriminalexperten warnen: Die neue Betrugswelle arbeitet mit perfekten Stimmen – möglicherweise KI-generiert. Die Täter sind top vorbereitet, recherchieren Familien-Details und spielen mit Urängsten. Appell der Polizei: Bei Schockanrufen sofort auflegen, selbst die Verwandten zurückrufen und nie Geld oder Wertsachen übergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.