Schockanruf bei Frau nach „Amokfahrt“ von Sohn

Besonders perfide: Der Anrufer kannte die richtigen Namen des Sohnes, seiner Frau und der Kinder, die gemeinsam in Bad Vöslau wohnen. Die Familie sei unverletzt, sagte er – doch der Vater sitze nun in Haft. Nur eine Kaution von 100.000 Euro könne ihn retten. Die verzweifelte Mutter glaubte jedes Wort, alarmierte jedoch zum Glück auch ihren Lebensgefährten.