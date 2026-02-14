Altacher will zurück ins Team von Franco Foda

Zwei Spiele, zwei Siege! Altach geht heute mit breiter Brust in die Auswärtspartie in Hartberg. Mit ein Faktor für den perfekten Frühjahrsstart war zweifelsfrei Mittelfeldspieler Vesel Demaku, dem das System von Neo-Trainer Ognjen Zaric ganz offensichtlich in die Karten spielt.
Gegenüber seinen Spielen vor seiner Schulterverletzung, die ihn im Herbst lange Zeit außer Gefecht setzte, ist der 26-Jährige nicht wieder zu erkennen. Lauffreudig war Demaku schon immer, in den Partien gegen Sturm Graz und BW Linz überzeugte Mittelfeldakteur auch spielerisch.
„Viel Training“, nennt Demaku den Grund für seine Formsteigerung. Und er formuliert auch klare Ziele: „Mit Altach so weitermachen und eine bessere Saison spielen als in den letzten Jahren. Persönlich will ich mit guten Leistungen wieder ins Nationalteam des Kosovo zurück kehren, nachdem ich aufgrund von Verletzung den Herbst verpasst habe.“
„Menschlich ein super Typ“
Für Zaric gibt es viel Lob: „Wir sind immer top vorbereitet, man merkt ihm an, dass er schon sehr lange Trainer ist. Auch menschlich ist er ein super Typ. Zudem ist ihm das Team sehr wichtig.“
Wichtiger Mann nach Sperre retour
Die Rückkehr von Yann Massombo nach seiner Gelbrot-Sperre ist für die Rheindörfler enorm positiv. Der aus der Schweiz geholte Mittelfeldspieler zeigte gegen Sturm eine Klasseleistung. Eigentlich fehlte ihm nur ein Torerfolg, was er ja heute in Hartberg nachholen kann.
„Wir reisen mit gutem Gefühl nach Hartberg. Erfolgserlebnisse und die Euphorie werden mit im Reisegepäck sein. Trotzdem wird es alles andere als einfach“, sagte Zaric vor der Abreise.
