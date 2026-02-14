Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gastspiel in Hartberg

Altacher will zurück ins Team von Franco Foda

Vorarlberg
14.02.2026 09:25
Franco Foda trifft mit dem Nationalteam des Kosovo in der Nations League unter anderem auf ...
Franco Foda trifft mit dem Nationalteam des Kosovo in der Nations League unter anderem auf Österreich.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Zwei Spiele, zwei Siege! Altach geht heute mit breiter Brust in die Auswärtspartie in Hartberg. Mit ein Faktor für den perfekten Frühjahrsstart war zweifelsfrei Mittelfeldspieler Vesel Demaku, dem das System von Neo-Trainer Ognjen Zaric ganz offensichtlich in die Karten spielt. 

0 Kommentare

Gegenüber seinen Spielen vor seiner Schulterverletzung, die ihn im Herbst lange Zeit außer Gefecht setzte, ist der 26-Jährige nicht wieder zu erkennen. Lauffreudig war Demaku schon immer, in den Partien gegen Sturm Graz und BW Linz überzeugte Mittelfeldakteur auch spielerisch.

Altachs Vesel Demaku (li.) kommt immer besser in Form.
Altachs Vesel Demaku (li.) kommt immer besser in Form.(Bild: GEPA)

„Viel Training“, nennt Demaku den Grund für seine Formsteigerung. Und er formuliert auch klare Ziele: „Mit Altach so weitermachen und eine bessere Saison spielen als in den letzten Jahren. Persönlich will ich mit guten Leistungen wieder ins Nationalteam des Kosovo zurück kehren, nachdem ich aufgrund von Verletzung den Herbst verpasst habe.“

„Menschlich ein super Typ“
Für Zaric gibt es viel Lob: „Wir sind immer top vorbereitet, man merkt ihm an, dass er schon sehr lange Trainer ist. Auch menschlich ist er ein super Typ. Zudem ist ihm das Team sehr wichtig.“

Lesen Sie auch:
Mit Unterstützung der Fans wollen es die Altacher in die Meistergruppe.
Altach gut wie selten
Sichtbarer Aufschwung soll in Meistergruppe führen
10.02.2026
Krone Plus Logo
Hoher Besuch
Warum Hartberg im Fokus des großen FC Bayern ist
13.02.2026
Für den SCR Altach
Viele leere Kilometer in die Oststeiermark
13.02.2026

Wichtiger Mann nach Sperre retour
Die Rückkehr von Yann Massombo nach seiner Gelbrot-Sperre ist für die Rheindörfler enorm positiv. Der aus der Schweiz geholte Mittelfeldspieler zeigte gegen Sturm eine Klasseleistung. Eigentlich fehlte ihm nur ein Torerfolg, was er ja heute in Hartberg nachholen kann. 

Ognjen Zaric ist als Altach-Coach ungeschlagen und reist mit gutem Gefühl nach Hartberg.
Ognjen Zaric ist als Altach-Coach ungeschlagen und reist mit gutem Gefühl nach Hartberg.(Bild: GEPA)

„Wir reisen mit gutem Gefühl nach Hartberg. Erfolgserlebnisse und die Euphorie werden mit im Reisegepäck sein. Trotzdem wird es alles andere als einfach“, sagte Zaric vor der Abreise. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.02.2026 09:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 4°
Symbol Regen
Bludenz
4° / 7°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
4° / 6°
Symbol Regen
Feldkirch
3° / 7°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
184.871 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
111.815 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
111.472 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2258 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
860 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Einsatz in Vorarlberg
56-Jährige bei Crash mit Linienbus schwer verletzt
Gastspiel in Hartberg
Altacher will zurück ins Team von Franco Foda
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Klima im Wandel: Eine komplizierte Sache …
Schwierige Aufgabe
Harder müssen im Spitzenspiel zu Leader Ferlach
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen SCR Altach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf