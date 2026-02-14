Altacher will zurück ins Team von Franco Foda

„Viel Training“, nennt Demaku den Grund für seine Formsteigerung. Und er formuliert auch klare Ziele: „Mit Altach so weitermachen und eine bessere Saison spielen als in den letzten Jahren. Persönlich will ich mit guten Leistungen wieder ins Nationalteam des Kosovo zurück kehren, nachdem ich aufgrund von Verletzung den Herbst verpasst habe.“