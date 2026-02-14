Riesenrückstände: „Das hätte ich nicht gedacht!“

Überraschung im Ziel

Auch ÖSV-Kollege Stefan Brennsteiner fehlten zwei Sekunden. „Bei manchen Schwüngen war es leider ein bissl zu wenig, da fehlte mir das Vertrauen. Dass es so viel Rückstand ist, hätte ich aber nicht gedacht“, schildert er der „Krone“. „Lucas muss einen brutal guten Lauf erwischt haben!“