Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verrückter Olympia-RTL

Riesenrückstände: „Das hätte ich nicht gedacht!“

Olympia
14.02.2026 10:51
Stefan Brennsteiner staunte über den großen Rückstand.
Stefan Brennsteiner staunte über den großen Rückstand.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Verrückter Riesentorlauf bei den Olympischen Spielen: Am Samstag schüttelten nach dem ersten Durchgang zahlreiche Top-Athleten den Kopf. Der Grund: die Riesenrückstände auf den brasilianischen Leader Lucas Pinheiro Braathen!

0 Kommentare

Nachdem sich bereits die Norweger Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen die Zähne an der Top-Zeit von Braathen, der den RTL mit Startnummer eins eröffnet hatte, ausgebissen hatten, war Marco Schwarz an der Reihe. Mit Startnummer vier stürzte er sich aus dem Starthaus.

Marco Schwarz hatte im Ziel einen großen Rückstand.
Marco Schwarz hatte im Ziel einen großen Rückstand.(Bild: Christof Birbaumer)

Doch der Österreicher verlor sogar noch mehr Zeit als die Norweger zuvor. Im Ziel hatte er 2,74 (!) Sekunden Rückstand auf Braathen. Das ist bitter für den Kärntner! 

(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Überraschung im Ziel
Auch ÖSV-Kollege Stefan Brennsteiner fehlten zwei Sekunden. „Bei manchen Schwüngen war es leider ein bissl zu wenig, da fehlte mir das Vertrauen. Dass es so viel Rückstand ist, hätte ich aber nicht gedacht“, schildert er der „Krone“. „Lucas muss einen brutal guten Lauf erwischt haben!“ 

Lesen Sie auch:
Lucas Pinheiro Braathen fuhr allen davon
ÖSV muss aufholen
Staunen im Ziel! Braathen deklassiert Konkurrenz
14.02.2026

Doch bis auf Marco Odermatt, der als Zweiter als einziger Läufer unter einer Sekunde hinten war, konnte keiner mit Braathen annähernd mithalten. Nach fast jedem Athleten war ein ungläubiges Kopfschütteln im Ziel zu sehen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 10:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
184.871 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
111.815 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
111.472 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2258 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
860 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Olympia
Verrückter Olympia-RTL
Riesenrückstände: „Das hätte ich nicht gedacht!“
ÖSV muss aufholen
Staunen im Ziel! Braathen deklassiert Konkurrenz
Skepsis bei Olympia
Eder: „Zwei Sachen, die ich überhaupt nicht mag!“
Foto veröffentlicht
Schummel-Ärger: Flasche sorgt für Olympia-Wirbel
Mit Olympia-Star
Gasser: Keine Medaille, aber Freude über Umarmung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf