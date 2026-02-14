Vorteilswelt
Einsatz in Vorarlberg

56-Jährige bei Crash mit Linienbus schwer verletzt

Chronik
14.02.2026 10:33
Die Unfallstelle im Überblick.
Die Unfallstelle im Überblick.(Bild: Bernd Hofmeister)

Am Freitag kam es im Vorarlberger Feldkirch zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin wurde bei einer Kollision mit einem Linienbus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 15.15 Uhr auf der Vorarlberg Straße (L190) in Feldkirch. Laut Informationen der Polizei fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pkw in Richtung Norden, während sich aus der entgegengesetzten Richtung ein Linienbus näherte, der von einem 41-jährigen Lenker gesteuert wurde.

An der Kreuzung zur Gemeindestraße Rösslepark beabsichtigte die Frau, nach links abzubiegen – dabei dürfte sie fatalerweise den Bus übersehen haben, eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden. 

Das Autowrack zeugt von der Wucht des Aufpralls.
Das Autowrack zeugt von der Wucht des Aufpralls.(Bild: Bernd Hofmeister)

Feuerwehr im Einsatz
Die schwer verletzte Pkw-Lenkerin musste von der Feuerwehr Feldkirch mit einer Bergeschere aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Der Busfahrer blieb unverletzt, Fahrgäste kamen ebenfalls keine zu Schaden. Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren der L190 gesperrt werden, bis 16.40 Uhr war die Kreuzung nur eingeschränkt passierbar.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Feldkirch auch das Rote Kreuz mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen sowie die Bundespolizei mit drei Fahrzeugen. 

Chronik
14.02.2026 10:33
Vorarlberg
