56-Jährige bei Crash mit Linienbus schwer verletzt

Feuerwehr im Einsatz

Die schwer verletzte Pkw-Lenkerin musste von der Feuerwehr Feldkirch mit einer Bergeschere aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Der Busfahrer blieb unverletzt, Fahrgäste kamen ebenfalls keine zu Schaden. Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren der L190 gesperrt werden, bis 16.40 Uhr war die Kreuzung nur eingeschränkt passierbar.