Eine Ehe auf Schiene: Liebe geht durch den Wagen

Auch Ahmet gerät ins Schwärmen, wenn er über seine Frau spricht: „Ich bin schon ein paar Mal mit ihr mitgefahren und habe das sehr genossen. Mich macht es sehr stolz, meine Gattin so zu sehen.“ Auch Cennet streut ihrem Mann Rosen: „Er lenkt gern selbstbestimmt, dabei hat er stets die Sicherheit im Blick. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich bei ihm in den Bus einsteige.“