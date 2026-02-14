Das geschah wirklich auf der Beckham-Hochzeit

Starkoch Gordon Ramsay ist ein enger Freund von Brooklyns Vater David Beckham und räumt mit den Gerüchten um einen angeblich anrüchigen Hochzeitstanz auf.
Der Sohn von David und Victoria Beckham hatte bekanntlich in einem Instagram-Post behauptet, seine Mutter habe sich bei der Feier vor mittlerweile vier Jahren „völlig unangemessen“ an ihn geschmiegt und so seine Frau gedemütigt, die weinend den Saal verlassen habe.
„Nichts Anzügliches“
Ramsay war Gast auf dieser Hochzeit und kann sich lebhaft an das Geschehene erinnern. Er widerspricht den Vorwürfen deutlich. In einem Interview mit der „Sun“ stellt er klar: Es habe „nichts Anzügliches“ und „nichts Unangemessenes“ gegeben, alle hätten einfach nur getanzt und Spaß gehabt.
Ramsay verteidigt Brooklyns Mama Victoria Beckham und betont, sie habe „das Recht, verärgert zu sein“.
Der 59-jährige Koch zeigt sich zuversichtlich, dass Brooklyn mit der Zeit wieder erkennt, wie viel seine Eltern für ihn getan haben. Er ist zuversichtlich, dass sich die „familiären Spannungen“ wieder legen werden.
