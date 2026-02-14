Das geschah wirklich auf der Beckham-Hochzeit

„Nichts Anzügliches“

Ramsay war Gast auf dieser Hochzeit und kann sich lebhaft an das Geschehene erinnern. Er widerspricht den Vorwürfen deutlich. In einem Interview mit der „Sun“ stellt er klar: Es habe „nichts Anzügliches“ und „nichts Unangemessenes“ gegeben, alle hätten einfach nur getanzt und Spaß gehabt.