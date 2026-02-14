Vorteilswelt
Starkoch packt aus

Das geschah wirklich auf der Beckham-Hochzeit

Society International
14.02.2026 08:49
Gordon Ramsay widerspricht den schweren Vorwürfen, die Brooklyn Beckham und seine nunmehrige ...
Gordon Ramsay widerspricht den schweren Vorwürfen, die Brooklyn Beckham und seine nunmehrige Ehefrau Nicola Peltz an seine Eltern richten.(Bild: AP/Vianney Le Caer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Starkoch Gordon Ramsay ist ein enger Freund von Brooklyns Vater David Beckham und räumt mit den Gerüchten um einen angeblich anrüchigen Hochzeitstanz auf.

Der Sohn von David und Victoria Beckham hatte bekanntlich in einem Instagram-Post behauptet, seine Mutter habe sich bei der Feier vor mittlerweile vier Jahren „völlig unangemessen“ an ihn geschmiegt und so seine Frau gedemütigt, die weinend den Saal verlassen habe.

„Nichts Anzügliches“
Ramsay war Gast auf dieser Hochzeit und kann sich lebhaft an das Geschehene erinnern. Er widerspricht den Vorwürfen deutlich. In einem Interview mit der „Sun“ stellt er klar: Es habe „nichts Anzügliches“ und „nichts Unangemessenes“ gegeben, alle hätten einfach nur getanzt und Spaß gehabt.

Gordon Ramsay weiß, wie sehr David Beckham seinen Sohn liebt – er rechnet mit einer Versöhnung ...
Gordon Ramsay weiß, wie sehr David Beckham seinen Sohn liebt – er rechnet mit einer Versöhnung der beiden.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Leon Bennett)

Ramsay verteidigt Brooklyns Mama Victoria Beckham und betont, sie habe „das Recht, verärgert zu sein“. 

Lesen Sie auch:
Brooklyn Beckham ließ sich ein Tattoo überstechen, das er zu Ehren seines Vaters David Beckham ...
Dad-Tattoo überstochen
Brooklyn radiert letzte Verbindung zu Beckhams aus
05.02.2026
„Mein Rat ist ...“
Peltz-Papa mischt sich jetzt in Beckham-Streit ein
04.02.2026
Statement-Auftritt
Die Beckhams in Paris: Gemeinsam gegen Brooklyn
27.01.2026

Der 59-jährige Koch zeigt sich zuversichtlich, dass Brooklyn mit der Zeit wieder erkennt, wie viel seine Eltern für ihn getan haben. Er ist zuversichtlich, dass sich die „familiären Spannungen“ wieder legen werden.

14.02.2026 08:49
