VW verabschiedet sich von Verbrenner-Kleinwagen!

Kleine Verbrenner haben die Massen mobilisiert, zuletzt war (bzw. ist noch immer) der Polo eine ernsthafte, wertige Alternative sogar zu Konkurrenten eine Klasse drüber. Doch die Zeiten vorbei: Kleinwagen heißt bei VW künftig Elektroantrieb.
Das hat VW-Markenchef Thomas Schäfer im Gespräch mit auto motor und sport konstatiert. Der Grund: Aufgrund der hohen EU-Auflagen seien Verbrenner in den günstigen Fahrzeugklassen nicht mehr rentabel.
So schnell ändern sich die Zeiten. Noch vor Kurzem hieß es, kleine Elektroautos seien unrentabel. Mittlerweile schießen sie fast wie die Pilze aus dem Boden und werden auch immer leistbarer.
„Neue Modelle mit Benziner in der Polo-Klasse und darunter noch einmal anzubieten, ergibt mit Blick auf die künftige Abgasregulierung keinen Sinn. Sie wären zu teuer für unsere Kunden. Die Zukunft in diesem Segment ist elektrisch“, sagt Schäfer.
Das bedeutet: Die neuen elektrischen Kleinwagen ID. Polo und ID. Cross, die 2026 auf den Markt kommen, sowie der ID. Every1 (2027), die auf dem Elektrobaukasten MEB+ basieren, bekommen keine Schwestermodelle mit Verbrennungsmotor.
Obwohl Konkurrent BMW an der Wasserstoff-Technik festhält, sieht Schäfer darin keine Zukunft für VW. „Das ist für das Volumensegment eine Scheindiskussion. Es gibt schlicht nicht genug grünen Wasserstoff, die Brennstoffzelle ist viel zu teuer, und effizient ist die Technologie auch nicht“, erklärt Schäfer. „Der einzige Weg, bei Volumenautos schnell zu dekarbonisieren, ist der Elektroantrieb.“
Im Frühjahr kommt der ID. Polo auf den Markt, als erster VW mit den neuen Einheits-Batteriezellen, die im der neuen „Gigafabrik“ in Salzgitter (unweit von Wolfsburg) produziert werden. Sein Basispreis soll unter 25.000 Euro liegen, in Basismotorisierung mit kleinem Akku. Entsprechend ausgestattet wird er die 30.000er-Marke vermutlich mit Schwung reißen.
Unter 20.000 Euro soll dann 2027 der Stromer in der Klasse darunter starten, der heute noch unter dem Arbeitstitel ID. Every1 läuft.
Die EU-Pläne zum Aus für das Verbrenner-Aus ab 2035 haben auf diese Entscheidung keinen Einfluss.
