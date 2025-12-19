VW verabschiedet sich von Verbrenner-Kleinwagen!

Obwohl Konkurrent BMW an der Wasserstoff-Technik festhält, sieht Schäfer darin keine Zukunft für VW. „Das ist für das Volumensegment eine Scheindiskussion. Es gibt schlicht nicht genug grünen Wasserstoff, die Brennstoffzelle ist viel zu teuer, und effizient ist die Technologie auch nicht“, erklärt Schäfer. „Der einzige Weg, bei Volumenautos schnell zu dekarbonisieren, ist der Elektroantrieb.“