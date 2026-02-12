Verkaufsverbot für Renault Clio und Megane droht

Hintergrund ist ein offenes Patentrechts-Verfahren zwischen Renault und dem US-Technologieunternehmen Broadcom, wie die „Automobilwoche“ schreibt. Ob das Verkaufsstopp-Urteil vollstreckt wird, hängt nun erst einmal vom Kläger ab. Voraussetzung für die Vollstreckung ist, dass Broadcom eine Sicherheitsleistung in Millionenhöhe hinterlegt. Ob das geplant oder bereits geschehen ist, ist nicht bekannt. Und Renault hat bereits zwei Nichtigkeitsklagen eingebracht und Berufung – Gelassenheit auf Französisch.